La MotoGP si presenta a Portimao, prima tappa europea del motomondiale con Enea Bastianini leader del mondiale ma costretto a partire in diciottesima piazza. Dopo due giorni di pista bagnata la gara della MotoGP si svolgerà con la pista in ottime condizioni. A scattare dalla pole ci sarà Johann Zarco davanti a Joan Mir e Aleix Espargaro. Scatterà dalla quinta posizione il campione del mondo Fabio Quartararo, Marc Marquez dopo il giro cancellato per la bandiera gialla causata dal compagno di squadra partirà nono. Scatterà invece dall’ultima posizione Francesco Bagnaia dopo la caduta nel Q1 che gli ha causato anche una forte contusione alla spalla destra.

LA CLASSIFICA FINALE

Mathias Cantarini