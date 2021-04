Le FP2 del GP del Portogallo per la MotoGP hanno visto un tempo atmosferico clemente, che ha permesso a Pecco Bagnaia (1°) e Fabio Quartararo (2°) di abbattere il muro dell’1’40. Seguono le Suzuki di Mir e Rins, Miller quinto davanti ad un Marc Marquez leggermente più in difficoltà rispetto alla mattina

PECCO BACK ON TOP

È di Pecco Bagnaia, il venerdi delle FP2 della MotoGP in Portogallo. Suo il best lap, 1:39.866, poco più veloce di un Fabio Quartararo che lo segue a 38 millesimi. I due ragazzi sono stati gli unici ad abbattere il muro del 40, utilizzando la gomma media all’anteriore e dimostrando una certa dimestichezza con i sali-scendi di Portimão. Seguono staccati di 4 decimi i due fantini della Suzuki, con Joan Mir a precedere il compagno di squadra Alex Rins.

MILLER E MARQUEZ, ANCORA IN RIPRESA

Seguono il poker di testa Jack Miller e Marc Marquez, accomunati da una forma fisica non ancora al 100%. L’australiano ha conquistato il quinto tempo a +0.470 dal compagno di squadra, nonostante la breve convalescenza dopo l’intervento per sindrome compartimentale alle braccia. Per Marc è il rientro ed il primo turno con pista effettivamente buona per i tempi, quindi qualche difficoltà in più rispetto alla mattina era prevedibile. Il “Cabroncito” porta comunque a casa il sesto tempo, solo 3 millesimi più lento di Miller, ed il passaggio diretto alla Q2.

NAKAGAMI EROE

Settima piazza per Viñales davanti a Zarco, Oliveira e Nakagami, che chiude la top10 ed i qualificati al Q2 del venerdì. Menzione d’onore per il giapponese, autore di una spaventosa caduta sullo scollino immediatamente precedente curva 1: dopo un rapido passaggio al centro medico (e una vistosa gamba dolorante), Takaaki è risalito in moto conquistando la Q2 diretta proprio all’ultimo secondo disponibile. Lontani gli italiani con Marini 13°, Rossi 15°, Petrucci 18°, Morbidelli 19° e Bastianini 20°.

Alex Dibisceglia

