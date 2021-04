La MotoGP fa il suo ritorno sul tracciato di Portimao con le FP1 del terzo round del campionato 2021. Miglior tempo per Maverick Vinales, ma gli occhi sono puntati sul ritorno in pista di Marc Marquez, dopo nove mesi di assenza. Lo spagnolo non sembra risentire della lunga assenza e alla fine delle prove porta a casa il terzo tempo.

Tracciato in continua evoluzione

I centauri della classe regina hanno avuto a che fare con condizioni particolari del tracciato, bagnato da un precedente acquazzone e progressivamente asciugato dal sole. MM93 fa subito il suo ingresso in pista, probabilmente per levare quella ruggine che, giocoforza, nei mesi di stop si deve essere accumulata e per prendere confidenza con la nuova moto.

Nella prima mezz’ora i piloti sono alle prese con un tracciato che deve progredire e rimangono parecchio distanti dai tempi visti durante l’ultima apparizione delle MotoGP a Portimao. In questo frangente Mir detiene il giro più veloce della sessione, in 1:46.277, mentre Marc Marquez gira in 1:46.850.

Abbassamento dei tempi e Vinales al top

Il miglioramento del tracciato è evidente, così come la progressione dei tempi. Tenendo come riferimento la mezz’ora di prove, nel giro di venti minuti mediamente i tempi vengono abbassati di circa tre secondi.

In questo frangente vengono allo scoperto le Yamaha, che salgono nella tabella dei tempi. Anche il team Petronas pare essere in palla, tuttavia, con il progressivo miglioramento del tracciato, Rossi e Morbidelli vengono risucchiati a centro gruppo.

Nei minuti finali molti piloti vanno a ritoccare verso il basso i propri tempi e alla fine svetta Maverick Vinales con il tempo di 1:42.127, inseguito da Rins (+0.151) e un sorprendente Marc Marquez (+0.251).

Un ritorno mostruoso

Ovviamente Marc Marquez era il pilota più atteso oggi e, almeno fino ad ora, lo spangolo non ha deluso le attese. Secondo lo staff medico che segue MM93, il centauro è a posto e il suo braccio “è al 90%”. Marc ha impressionato per come ha impostato questo primo turno di prove su una pista sconosciuta e resa ostica dalle condizioni in continuo cambiamento. Marquez pare anche avere preso le misure del suo nuovo mezzo. Il Re pare essere tornato…

Tempi FP1

Luca Colombo

Leggi anche: MotoGP | GP Portogallo: info e orari del weekend