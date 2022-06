Va a Pecco Bagnaia la vittoria del GP di Assen, sul podio con lui per la prima volta in MotoGP Marco Bezzecchi e Maverick Vinales al primo podio in Aprilia. Gara condotta dal primo all’ultimo giro con incredibile controllo anche quando dopo la metà gara è iniziato a piovere leggermente sulla pista olandese. Arriva il primo errore stagionale per Fabio Quartararo che provando ad attaccare Aleix Espargaro cade coinvolgendo anche lo spagnolo dell’Aprilia. Aleix per sua fortuna riesce a ripartire senza troppo ritardo chiudendo poi incredibilmente quarto, primo zero invece per il francese.

FESTA TRICOLORE CON PECCO-BEZ SU DUCATI

Francesco Bagnaia ama la pista olandese, non lo scopriamo oggi, se l’è addirittura tatuata sul braccio. Qui ha centrato il suo primo successo in Moto3 , qui ha vinto in Moto2 ed vi conquista anche la sua settima vittoria in MotoGP. Pecco è scattato subito al comando della gara prendendo subito metri su Aleix Espargaro e Fabio Quartararo. Il francese nel tornantino ha provato ad attaccare il pilota Aprilia finendo a terra, Aleix coinvolto nell’incidente è riuscito a non cadere ma ha perso comunque circa 8″ da Bagnaia rientrando in quindicesima posizione.

Bagnaia non ha sbagliato nulla, dopo l’errore del Sachsenring, che ha lanciato Quartararo in fuga mondiale. Questa volta è Pecco che accorcia di 25 punti tornando alla situazione pre Germania. Seconda posizione per Marco Bezzecchi al primo podio in carriera in MotoGP nel suo anno da rookie. Un secondo posto che lancia il “Bez” tra i big della MotoGP e lo porta ad allungare molto nella classifica di rookie of the year. Quello di Bezzecchi è anche il primo podio del team Mooney VR46.

PRIMA GIOIA PER VINALES

La festa tricolore prosegue con l’Aprilia di Maverick Vincales che centra il suo primo podio con la casa di Noale. Se già al Sachsenring prima del problema all’attuatore dell’abbassatore posteriore aveva dimostrato di poter lottare per il podio, nell’università della moto, Vinales torna sul podio potendo finalmente gioire dopo un periodo durissimo. Incredibile quarta piazza per Aleix Espargaro che come detto ha dovuto recuperare ben undici posizioni dopo il contatto con Quartararo. Aleix si è preso la quarta piazza di forza all’ultima curva attaccando e superando Brad Binder e Jack Miller.

Settimo Jorge Martin con la prima delle Ducati Pramac mentre chiude ottavo il campione del mondo 2020 Joan Mir. Chiudono infine la top10 Miguel Oliveira e Alex Rins, solo undicesimo Enea Bastianini con Nakagami dodicesimo. Tredicesimo Johann Zarco davanti a Fabio Di Giannantnio davanti ad Alex Marquez quindicesimo.

Mathias Cantarini