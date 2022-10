Francesco Bagnaia ha vinto il GP della Malesia, penultimo appuntamento del Motomondiale 2022. Il piemontese di Ducati svetta su Enea Bastianini che nel finale non ha mai impensierito il connazionale e futuro teammate.

Terzo posto per il francese Fabio Quartararo (Yamaha), abile a spostare la battaglia per il Mondiale al championship decider che si svolgerà in quel di Valencia. Sono 23 i punti tra i due pretendenti per il titolo, una lotta che si deciderà nel primo fine settimana di novembre.

LA CRONACA LIVE

Luca Pellegrini