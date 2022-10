La MotoGP torna a Sepang per il penultimo round della stagione, il weekend si apre con il miglior tempo di Brad Binder che porta la sua KTM davanti a tutti. Il pilota sudafricano ha fermato il cronometro in 1’59″479, un tempo che gli permette di chiudere al comando le FP1 davanti ad Alex Rins e Marc Marquez. Settima posizione per Fabio Quartararo lontano un secondo da Binder mentre è solo undicesimo Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati ha fermato il cronometro in 2’00″770, un tempo che non gli garantirà l’accesso al Q2 ma arrivato al quindicesimo giro in simulazione gara.

BINDER SUBITO DAVANTI

Va a Brad Binder il primo tempo della sessione mattutina del venerdì Sepang. Il pilota KTM ha fermato il cronometro in 1’59″479, il tempo è arrivato nel finale di turno dopo che il sudafricano si è fermato a montare le gomme più morbide. Seconda posizione per Alex Rins che dopo la vittoria australiana ha confermato la sua velocità anche a Sepang. Per il pilota Suzuki, ormai prossima a lasciare la MotoGP, un buon 1’59″579 che lo porta a soli 97 millesimi da Binder. Terza posizione per Marc Marquez, il pilota Repsol Honda ha come i colleghi migliorato il proprio best lap nel finale grazie alla gomma più morbida a disposizione. La presenza, fin dalle FP1 del sei volte iridato MotoGP, nelle posizioni di vertice lascia presagire che nonostante le parole che suggeriscono prudenza, Marc Marquez sarà della partita anche a Sepang.

Enea Bastianini, che a febbraio lasciò Sepang con il miglior tempo nei test ed il nuovo record della pista, inizia il weekend con il quarto tempo. 1’59″875 è il suo riferimento, lontano dal tempo siglato in primavera. La pista in questi mesi è però peggiorata a detta di tutti i piloti con molte buche che ora rendono più difficile la guida. Quinta piazza per Joan Mir che precede Jorge Martin di soli cinque millesimi. I due sono gli ultimi piloti ad aver firmato il proprio tempo montando una gomma nuova nel finale di turno. Fabio Quartararo, settimo, ha infatti siglato il suo 2’00543 al settimo passaggio con la gomma media.

Il campione del mondo MotoGP in carica si è focalizzato fin dalla FP1 sulla ricerca del passo gara. Il francese si trova ora a 14 lunghezze da Bagnaia ed in gara sarà costretto a vincere per potersi rilanciare. Ottavo tempo per Fabio Di Giannantonio ad aprire un pokerissimo di piloti italiani. Alle spalle del pilota Gresini troviamo infatti i due piloti del Mooney VR46 che chiudono la top10. Luca Marini nono mentre decimo Marco Bezzecchi protagonista di una scivolata nelle fasi iniziali del turno ha poi ricostruito la sua mattinata centrando l’accesso momentaneo al Q2.

BAGNAIA OUT DAI 10 MA CHE PASSO

Chiude in undicesima posizione Francesco Bagnaia il suo venerdì mattina. Il leader della classifica MotoGP si è però concentrato sulla gara di domenica riuscendo a siglare il 2’00″770 al quindicesimo passaggio sulle sue gomme medie. E’ solo il venerdì mattina ma il passo mostrato da Pecco è impressionante. Basti pensare che Fabio Quartararo, suo rivale al titolo al quindicesimo passaggio sulle sue gomme non è andato meglio di 2’01″250. Alle spalle di Pecco troviamo infine Franco Morbidelli con la seconda delle Yamaha ufficiali. Al limite della top10 ma ancora lontano dalle prestazioni del compagno di marca soprattutto nel passo gara. Lontanissime le Aprilia con Maverick Vinales diciannovesimo ed Aleix Espargaro ventesimo. Il pilota catalano è anche scivolato a metà turno rovinando così i piani di lavoro delle FP1.

