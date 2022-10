Settimo successo stagionale per Francesco Bagnaia, l’undicesimo in MotoGP per il pilota Ducati che da Assen ha cambiato passo e si presenterà a Valencia con 23 punti di vantaggio. Il duello sarà con Fabio Quartararo, oggi terzo nonostante la frattura alla base del dito medio della mano sinistra. Una stagione incredibile quella di Pecco figlia di una maturazione incredibile fatta di errori e di lezioni imparate. Ora manca solo l’ultimo passo, basteranno due punti a Valencia per coronare il sogno di diventare campione del mondo MotoGP.

UN WEEKEND DI CONSISTENZA

Lo avevamo scritto qui nella giornata di ieri, Francesco Bagnaia era il pilota con il passo migliore tra quelli in griglia. Per lui sarebbe stata fondamentale una buona partenza per poter gestire il ritmo del gruppo. Detto, fatto: scattato dalla nona casella Bagnaia ha girato in curva1 alle spalle del solo Jorge Martin. “È stata la mia miglior partenza di sempre” ha confessato poi finita la gara il pilota Ducati. Alle sue spalle dalla dodicesima casella ottima la partenza anche di Quartararo che passando quinto alla fine del primo giro ha potuto rimandare a Valencia la festa del rivale-amico.

Bagnaia dopo essersi portato in seconda posizione ha lasciato sfogare Jorge Martin che però dopo sei giri è finito a terra lasciando strada aperta a Bagnaia e Bastianini. Il leader della classifica MotoGP si è così portato sul passo del 2’00″3 fino a quando Bastianini non si è preso la testa della gara. Enea che probabilmente era convinto di avere un passo migliore di Pecco una volta in testa ha però rallentato il ritmo coi due piloti che sono saliti sopra il 2’00″6. Visto il rientro di Fabio Quartararo, Pecco ha così deciso di riprendersi il comando della gara tornando a far registrare dei 2’00″4.

Nell’ultimo passaggio Enea ha provato ad attaccare Bagnaia in curva 9, il tornantino verso sinistra, ma è finito lungo lasciando così un piccolo margine a Pecco per centrare il settimo successo stagionale, l’undicesimo in MotoGP.

DA ARAGON 2021 UN PASSO INCREDIBILE

Era il 12 settembre 2021 quando ad Aragon dopo un duello incredibile con Marc Marquez, Francesco Bagnaia conquistava il suo primo successo in MotoGP. Nel finale del 2021 sono arrivati altri tre successi sulle restanti cinque gare. Dopo un inverno dove tutti accreditavano Pecco come favorito al titolo 2022 l’avvio complicato per colpa di uno sviluppo tardivo della GP22 ha mescolato le carte. Bagnaia ha dovuto aspettare la sesta gara della stagione per tornare al successo a Jerez. Tra Jerez e Misano, Francesco Bagnaia ha raccolto sei successi, di cui quattro consecutivi ma anche tre pesanti zero.

I quattro successi tra Assen, Silverstone, RedBull Ring e Misano hanno riportato in lotta per il titolo Pecco. Con i podi di Aragon, Buriram e Phillip Island nonostante lo zero di Motegi Pecco si è presentato a Sepang da leader della classifica MotoGP. Con il successo sulla pista malese, Francesco Bagnaia ha dunque portato a undici i successi in MotoGP pareggiando i successi del rivale e amico Fabio Quartararo nella classe regina. Considerando solo i 25 Gran Premi corsi da Aragon 2021 oggi, Pecco ha conquistato 11 successi (44% di successi, ndr) e 15 podi, ovvero il 60% delle gare corse. Se Francesco Bagnaia vincerà il titolo 2022 non sarà certo per presunti giochi di squadra ma solo e soltanto per la sua velocità in pista.

Mathias Cantarini