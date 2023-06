Al Mugello la MotoGP regala spettacolo a partire dal venerdì pomeriggio. Alla fine a spuntarla sono Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, rispettivamente primo e secondo nella classifica combinata dei tempi. Terzo uno sorprendente Álex Rins, prima delle Honda in classifica. Bene anche Enea Bastianini e Marc Márquez, rispettivamente sesto e settimo, entrambi promossi direttamente in Q2.

Solo tredicesimo Álex Márquez, che aveva chiuso al comando questa mattina. Stesso destino anche per Fabio Quartararo, scivolato in quindicesima posizione nella classifica combinata. Entrambi, quindi, saranno costretti a passare dal Q1.

BAGNAIA E BEZZECCHI SCALDANO IL MUGELLO

Il venerdì del GP d’Italia si chiude con una P2 della MotoGP scoppiettante, che regala spettacolo soprattutto negli ultimi dieci minuti. Alla fine a spuntarla è Francesco Bagnaia, che ferma il cronometro in 1:45.436, abbassando di quasi un secondo e mezzo il tempo di questa mattina. Un giro incredibile, che gli permette di tenere dietro il suo diretto rivale, Marco Bezzecchi, secondo in 1:45.499.

Come detto, al terzo posto c’è Álex Rins, che riesce ancora una volta a stupire in sella alla sua Honda LCR. Lo spagnolo fa segnare il tempo di 1:45.517, sufficiente a tenere dietro Brad Binder e Jorge Martín, quarto e quinto in 1:45.554 e 1:45.570.

Ottima sessione per Enea Bastianini, che chiude il venerdì con il sesto crono complessivo (1:45.635) e accede direttamente al Q2. Un risultato importante anche il morale del centauro italiano, che è tornato a guidare ad alti livelli dopo il lungo stop a causa della frattura alla scapola rimediata in Portogallo.

A seguire troviamo Johann Zarco e Marc Márquez, rispettivamente con il settimo e l’ottavo tempo (1:45.662 e 1:45.691); quest’ultimo è stato anche protagonista di una caduta (senza conseguenze). Nona piazza per Aleix Espargaró, che riesce ad abbassare di un secondo e mezzo il tempo della mattina ed evitare così la Q1; infine, chiude la Top10 Luca Marini in 1:45.835.

VIÑALES, Á. MÁRQUEZ E QUARTARARO FUORI DAL Q2

Nulla da fare per Maverick Viñales. Lo spagnolo manca per un soffio l’accesso diretto al Q2, complice un ottimo ultimo giro del compagno di squadra Espargaró che lo relega in undicesima posizione (1:45.846). Stesso destino anche Álex Márquez e Fabio Quartararo, al comando dopo la P1, che si ritrovano rispettivamente tredicesimo e sedicesimo. Da segnalare come il francese di Yamaha sia stato uno dei pochi a non migliorare il tempo registrato nella sessione mattutina.

Infine, da segnalare anche le cadute di Joan Mir e Fabio Di Giannantonio nel corso della sessione pomeridiana, fortunatamente senza conseguenze fisiche per entrambi, che si sono rialzati e sono usciti dalla pista autonomamente.

I RISULTATI DELLE P2

Dalla nostra inviata al Mugello Giorgia Guarnieri

