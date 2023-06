Ducati, Yamaha e KTM: questo il primo verdetto del venerdì del GP d’Italia. Le P1 della MotoGP, infatti, si chiudono con un ottimo Álex Márquez (Gresini Racing) davanti a tutti, che precede Fabio Quartararo (Monster Yamaha) e Brad Binder (RedBull KTM). Buon quarto tempo per Marco Bezzecchi, mentre risultano più arretrati i ducatisti ufficiali Enea Bastianini (quindicesimo) e Francesco Bagnaia (sedicesimo), entrambi ancora non al top della condizione fisica.

TRE CASE DIVERSE NELLE PRIME TRE POSIZIONI

Il venerdì del Mugello si apre nel segno della Ducati di Álex Márquez. Il portacolori del team Gresini chiude la prima sessione di prove libere con il miglior tempo, fermando il cronometro in 1:46.121. Alle sue spalle troviamo un sorprendente Fabio Quartararo, secondo in 1:46.208, e un consistente Brad Binder, terzo in 1:46.225. Quarta piazza per Marco Bezzecchi, che rimane vicino al terzetto di testa con il tempo di 1:46.301 (meno di due decimi da Á. Márquez).

Chiude la Top5 Johann Zarco (1:46.335), che riesce a precedere di pochi millesimi il compagno di squadra Jorge Martín (1:46.361), sesto. A seguire troviamo Franco Morbidelli e Maverick Viñales, vicinissimi tra loro in settima e ottava posizione (rispettivamente in 1:46.400 e 1:46.404). Chiudono la Top10 Marc Márquez, nono in 1:46.409, e Raúl Fernández, decimo in 1:46.488.

BASTIANINI E BAGNAIA IN DIFFICOLTÀ, CADUTA PER ESPARGARÓ

Come detto, la prima sessione del venerdì non è stata delle migliori per le Ducati ufficiali. Enea Bastianini, al rientro dopo il lungo stop causa infortunio, chiude la mattinata in quindicesima posizione con il crono di 1:46.801. Stesso destino anche per il compagno di squadra Francesco Bagnaia, sedicesimo in 1:46.839, ancora vistosamente zoppicante. Vedremo nel pomeriggio se si è trattato di semplice precauzione o se, invece, la loro condizione fisica non permette loro di guidare come vorrebbero.

Infine, da segnalare la caduta di Aleix Espargaró nel corso della sessione. Il pilota si è rialzato ed è uscito dalla pista sulle sue gambe, pur zoppicando. Una scivolata che gli ha impedito di migliorare il suo tempo, che rimane sull’1:48.102. Sarà importante per lui migliorare questo crono nel pomeriggio per accedere direttamente alla Q2 di domani.

I RISULTATI DELLE P1

Dalla nostra inviata al Mugello Giorgia Guarnieri

