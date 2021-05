Sarà ancora una volta Fabio Quartararo a scattare dalla pole position nel GP d’Italia di MotoGP. Insieme al francese della Yamaha in prima fila troviamo le Ducati di Pecco Bagnaia e Johann Zarco. Soltanto diciannovesimo invece Valentino Rossi, in difficoltà anche nel suo Gran Premio di casa. Riuscirà Quartararo a portare a casa la vittoria o sarà invece Bagnaia a trionfare finalmente al Mugello? E Rossi risalirà la classifica o sarà l’ennesima brutta giornata per il Dottore? Marquez invece cosa farà dopo aver infastidito Vinales durante le qualifiche? Scopritelo seguendo la cronaca live curata dalla nostra Redazione Moto.

Julian D’Agata

