MotoGP | GP Italia 2022: info e orari del Mugello

Il Motomondiale raggiunge le colline del Mugello per la 73^ edizione del GP d’Italia, ottavo round della stagione 2022. Andiamo a scoprire temi e orari di MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE e Rookies Cup, impegnate nel circuito toscano nel ricordo di Jason Dupasquier, venuto a mancare lo scorso anno. LiveGP.it sarà come sempre in prima linea per il commento di Qualifiche e Gare della MotoGP

MOTOGP | QUARTARARO, ALEIX ESPARGARO E BASTIANINI IN OTTO PUNTI

Come da titolo, la Top3 del mondiale MotoGP è racchiusa in sole otto lunghezze. Fabio Quartararo è in testa a quota 102 punti, seguito dal portacolori Aprilia Aleix Espargaró (98 punti) e da Enea Bastianini (94 punti), fresco e carico dopo il successo in terra francese. Lo scarto si allarga dal quarto posto in poi: Alex Rins ha uno svantaggio di 33 lunghezze mentre Jack Miller e Johann Zarco sono entrambi a 40 punti dal vertice. Le cadute a Le Mans di Bagnaia e Mir hanno allontanato l’italiano e lo spagnolo che, come Brad Binder, devono recuperare 46 punti a Fabio Quartararo.

Ricordiamo che la lista iscritti sarà arricchita dalla presenza di Michelle Pirro, storico collaudatore Ducati MotoGP e dominatore del CIV SBK. Pirro sarà in pista con una GP22 in colorazione Aruba, azienda che ha appena rinnovato la partnership ufficiale con Ducati WorldSBK per altri due anni.

L’albo d’oro della MotoGP al Mugello vede in testa Valentino Rossi, vincitore del GP d’Italia dal 2002 al 2007. Segue Jorge Lorenzo, salito sul gradino più alto del podio per 6 volte, mentre un successo a testa per Casey Stoner (2009), Daniel Pedrosa (2010), Marc Márquez (2014), Andrea Dovizioso (2017), Danilo Petrucci (2019) e Fabio Quartararo. Quest’ultimo ha colto per primo la bandiera a scacchi lo scorso anno, seguito da Miguel Oliveira e Joan Mir. Per quanto riguarda i costruttori Yamaha primeggia grazie alle 11 vittorie, delle quali 5 consecutive tra il 2004 ed il 2008. Honda e Ducati seguono a quota 4: la casa alata non vince in Italia dal 2014 mentre Borgo Panigale ha dominato nel triennio 2017-2019.

MOTO2 | VIETTI IN TESTA MA GLI EQUILIBRI VACILLANO

Celestino Vietti raggiunge il Mugello con il primo posto del mondiale Moto2 tra le mani. Ciò nonostante, le ultime gare del torinese non sono state perfette, tant’è che ora come ora la classe di mezzo sembra la più imprevedibile. Ogura ha soli 16 punti di ritardo dal pilota VR46, poi Canet al 3° posto con 19 lunghezze di svantaggio. La brutta domenica a Le Mans ha allontanato Arbolino dalla vetta mondiale mentre il trionfo francese ha permesso ad Augusto Fernandez di riprendere ritmo e accorciare le distanze nei confronti del leader nella classifica piloti.

Dal 2010 in poi si contano quattro vittorie spagnole in Moto2: la prima nel 2010 con Marc Márquez, due con Rabat nel biennio 2014-2015 e l’ultima con Alex Márquez nel 2019. L’Italia, invece, è stata la prima nazione a trionfare nella nuova classe di mezzo grazie al successo di Iannone nel 2010, poi bissato nel 2012. L’ultima vittoria tricolore risale al 2017, quando Mattia Pasini vinse con Italtrans in una domenica speciale per l’Italia visti i trionfi di Migno in Moto3 e Dovizioso in MotoGP. E proprio Pasini tornerà in pista questo fine settimana sfruttando la wild card offerta dall’Aspar Team, impegnato quindi con tre piloti al Mugello.

MOTO3 | MASIA ALL’ATTACCO DI GARCIA, FOGGIA PUNTA LA VITTORIA BACK-TO-BACK

La Moto3 è uscita da Le Mans con Sergio Garcia ancora leader del campionato. Lo spagnolo dell’Aspar Team ha però perso punti importanti da Jaume Masia che, grazie alla vittoria, ha preso il secondo posto eguagliando Dennis Foggia a quota 95 punti, 17 in meno di Garcia. Con Guevara e Sasaki sempre in forma la classe leggera regalerà spettacolo al Mugello, pista che per layout dovrebbe offrire una gara estremamente scia-dipendente. Come accennato nel primo paragrafo, il weekend del GP d’Italia riporterà alla memoria il fatale incidente che, proprio un anno fa, portò via Jason Dupasquier, deceduto ufficialmente il 30 maggio a causa delle gravi lesioni causate dall’incidente verificatosi il giorno prima nel corso delle qualifiche.

Passando all’albo d’oro, l’Italia svetta al Mugello grazie alle quattro firme poste da Romano Fenati (2014), Andrea Migno (2017), Tony Arbolino (2019) e Dennis Foggia, primo lo scorso anno. La Spagna è comunque in scia visti i tre sigilli, ottenuti con Maverick Viñales nel 2012, Luis Salom nel 2013 e Jorge Martín nel 2018. Una vittoria a testa per Portogallo (Oliveria, 2015) e Sudafrica (Binder, 2016).

IL CIRCUITO DEL MUGELLO

Inaugurazione Layout attuale: 1974

Lunghezza: 5,245 m

Rettilineo principale: 1,141 m

Curve: 15 (9 destra – 6 sinistra)

Il Mugello ospita il GP d’Italia senza sosta dal 1994

GP ITALIA 2022: ORARI DEL WEEKEND

L’intero fine settimana verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in chiaro su TV8. Ecco gli orari:

– Venerdì 27 maggio 2022

08:25 | MotoE – Prove Libere 1

| MotoE – Prove Libere 1 09:00 | Moto3 – Prove Libere 1

| Moto3 – Prove Libere 1 09:55 | MotoGP – Prove Libere 1

| MotoGP – Prove Libere 1 10:55 | Moto2 – Prove Libere 1

| Moto2 – Prove Libere 1 12:35 | MotoE – Prove Libere 2

| MotoE – Prove Libere 2 13:15 | Moto3 – Prove Libere 2

| Moto3 – Prove Libere 2 14:10 | MotoGP – Prove Libere 2

| MotoGP – Prove Libere 2 15:10 | Moto2 – Prove Libere 2

| Moto2 – Prove Libere 2 16:50 | MotoE – Qualifiche

– Sabato 28 maggio 2022

09:00 | Moto3 – Prove Libere 3

| Moto3 – Prove Libere 3 09:55 | MotoGP – Prove Libere 3

| MotoGP – Prove Libere 3 10:55 | Moto2 – Prove Libere 3

| Moto2 – Prove Libere 3 12:35 | Moto3 – Qualifiche

| Moto3 – Qualifiche 13:30 | MotoGP – Prove Libere 4

| MotoGP – Prove Libere 4 14:10 | MotoGP – Qualifiche [Diretta LiveGP]

| MotoGP – Qualifiche 15:10 | Moto2 – Qualifiche

| Moto2 – Qualifiche 16:15 | MotoE – Gara 1

| MotoE – Gara 1 17:15 | Red Bull Rookies Cup – Gara 1

– Domenica 29 maggio 2022

08:20 | Moto3 – Warm Up

| Moto3 – Warm Up 08:50 | Moto2 – Warm Up

| Moto2 – Warm Up 09:20 | Moto2 – Warm Up

| Moto2 – Warm Up 11:00 | Moto3 – Gara [20 giri]

| Moto3 – Gara [20 giri] 12:20 | Moto2 – Gara [21 giri]

| Moto2 – Gara [21 giri] 14:00 | MotoGP – Gara [ Diretta LiveGP – 23 giri]

| MotoGP – Gara [ – 23 giri] 15:30 | MotoE – Gara 2

| MotoE – Gara 2 16:20 | Red Bull Rookies Cup – Gara 2

