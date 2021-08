Fabio Quartararo vince una corsa dominata! Secondo un eccezionale Alex Rins che si impone nella battaglia per il secondo posto. Ma è giubilo in Aprilia! Arriva il primo podio MotoGP! Top six con sei costruttori diversi per la prima volta dal 1972. Disastro dopo poche curve tra Marc Márquez e Jorge Martín, finiti a terra per un errore del pilota #93.

LA CRONACA

Queste le scelte di gomme:

Si Parte! Ottimo lo scatto di Pol Espargarò, seguito da Quartararo e da Aleix Espargaró, con anche Bagnaia pronto a battagliare. Passano 3 curve e arriva un botto tra Marc Márquez e Martín con entrambi i piloti subito out!

Superba battaglia tra gli Espargaró Bros, fino a che non abbiamo la zampata del diablo. Fabio Quartararo passa al comando della corsa, allunga sugli inseguitori e chiude la storia. Dietro di lui invece è gran battaglia per le restanti posizioni del podio, con l’alfiere Aprilia Espargarò che lotta per il secondo posto. Aleix deve vedersela con Alex Rins e con Miller in rimonta. Il vincitore 2019 Rins consolida la seconda piazza. Aleix Espargaró e Jack Miller non si risparmiano, ma l’alfiere Aprilia riesce ad avere la meglio, scrivendo la storia. Gara orribile invece per Pecco Bagnaia, Joan Mir e Johann Zarco, primi inseguitori del leader iridato.

Giacomo Da Rold