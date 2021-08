Pol Espargaro riesce finalmente a produrre una prestazione di livello con la Honda MotoGP, conquistando la prima posizione nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2021. In prima fila anche Francesco Bagnaia (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha).

Q1: PECCATO BASTIANINI, AVANTI ZARCO E RINS

Le Q1 ci avevano regalato un Enea Bastianini in grandissima forma, tanto da comandare con il suo 59.5 buona parte della sessione. Per il pilota Ducati la situazione andava benissimo, salvo per la caduta che non gli ha permesso di migliorare il suo tempo. Peccato, perchè all’ultimo giro sia Johann Zarco (allora secondo) che Alex Rins sono riusciti a beffare l’italiano per soli 50 centesimi di secondo. Fuori quindi Enea, seguito da un Luca Marini in grandissima forma che chiude quarto davanti a Nakagami, Petrucci, Alex Marquez, Iker Lecuona e Cal Crutchlow. in fondo allo schieramento Oliveira e Jake Dixon, all’esordio nella MotoGP.

Q2: ERRORE NEL TIMING, POL ESPARGARO IN POLE

Per la seconda sessione siamo stati in attesa del risultato finale fino alla fine della sessione, tratti in inganno dal tempo di Jorge Martin. Il pilota Ducati Pramac è stato titolato del best lap addirittura 8 decimi meglio del vero poleman a causa di un taglio in curva 8, quindi il tempo gli è chiaramente stato sottratto. La pole position va invece a Pol Espargaro, che per la prima volta porta la Honda davanti a tutti con un ottimo 1:58.889, seguito da Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Scatta quindi primo nel GP di Gran Bretagna 2021 della MotoGP Pol Espargaro con la Honda HRC, seguito dal ducatista Bagnaia e da Fabio Quartararo con la Yamaha ufficiale, che chiude la prima fila. Per lo spagnolo è la terza pole in top class, prima con la casa dell’ala. Seconda fila per Jorge Martin, autore comunque di un ottimo 1:59.0, insieme a lui in seconda fila troviamo Marc Marquez ed Aleix Espargaro con l’Aprilia. Terza fila per Miller, Rossi e Zarco, quarta per Rins, Mir e Binder. Domani lo start alle ore 14:00.

Alex Dibisceglia