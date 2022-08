Aleix Espargarò svetta a Silverstone nella FP3 della MotoGP davanti a Jorge Martin e Jack Miller. Quarto Zarco, nonostante la caduta nel finale, seguito da Vinales, Quartararo e Bagnaia. Chiudono i dieci Mir, Marini e Rins. Ben 5 le Ducati che si piazzano nella Top10 alla vigilia delle qualifiche.

LA COMBINATA DELLE FP3

La situazione di metà sessione vedeva ancora avanti Fabio Quartararo, in pista con un set di gomme morbide all’anteriore e medie al posteriore. Il francese si dimostra ancora una volta veloce sul passo gara e sicuramente sarà un protagonista nella prova di domenica. Il campione del mondo di MotoGP ha provato più volte il long lap penalty, una penalità che dovrà affrontare nei primi giri della competizione di domani.

A 15 minuti dal termine della sessione la graduatoria cambia con le due Aprilia che prendono la vetta della classifica con Aleix Espargarò davanti a Maverick Vinales. 1’58.254 è stato miglior tempo dello spagnolo, al top anche nella combinata. La lotta si è accesa anche nei minuti seguenti, fondamentale per l’accesso automatico in Q2. La missione non è riuscita per Bastianini, Marini, Bezzecchi e Di Giannantonio, out insieme alle Honda.

La classifica si è stravolta nel finale con Aleix Espargarò che ha firmato il tempo di 1’58.254 precedendo Jorge Martin, lontano solo 28 millesimi. Terzo posto per Jack Miller, quarto per Zarco. Il francese, protagonista di una caduta ad un minuto dal termine della sessione, ha perso l’occasione di registrare il giro veloce dopo un secondo settore perfetto.

Maverick Vinales si colloca quinto confermando l’ottimo passo dell’Aprilia. Fabio Quartararo chiude sesto, Francesco Bagnaia si posiziona alle spalle del campione del mondo in carica. Mir, Marini e Rins completano nell’ordine la prima metà del gruppo, un turno molto interessante alla viglia della 12ma qualifica dell’anno.

I RISULTATI DELLE FP3

Fabrizio Giuseppe Pignatelli