E’ Francesco Bagnaia a prendersi una insperata vittoria nel GP Gran Bretagna di MotoGP. Il piemontese della Ducati, dopo essere partito dalla quinta casella in griglia ha tirato fuori una prestazione sontuosa grazie alla quale è riuscito a ridurre il gap dal leader Quartararo a 49 punti. Possiamo parlare di Mondiale riaperto?

MONDIALE RIAPERTO?

Il weekend non era cominciato nel migliore dei modi per Francesco “Pecco” Bagnaia, in difficoltà durante le prove del venerdì e sempre fuori dalla top 10. Ma anche in qualifica dove non è riuscito ad ottenere oltre la quinta posizione. In gara però tutto è cambiato, complice anche la scelta della gomma hard al posteriore che oggi ha fatto la differenza sulla Ducati. Bagnaia però non è mai stato il più veloce in pista oggi, ma grazie ad una gara tutta al limite è riuscito a salire sul gradino più alto del podio.

Vittoria ottenuta anche grazie al supporto degli amici Valentino Rossi e Casey Stoner, che a detta di Pecco hanno elargito consigli fondamentali per affrontare la gara di oggi, sia a livello di strategia che con la scelta delle gomme. Grazie a questa vittoria Pecco riesce a ridurre il gap dal leader del Mondiale Quartararo, portando il suo distacco in classifica a 49 punti. Ma possiamo parlare di Mondiale riaperto? Sicuramente la stagione è ancora lunga e soltanto negli ultimi due appuntamenti Francesco Bagnaia è riuscito a rosicchiare 42 punti al leader del Mondiale. Se lo stato di forma del torinese e della Ducati dovesse rimanere questo allora Quartararo potrebbe anche iniziare a preoccuparsi.

LE DICHIARAZIONI DI BAGNAIA

Al termine del GP di Gran Bretagna di MotoGP, Francesco Bagnaia ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Non è stato facile oggi perché abbiamo fatto una gran fatica per tutto il weekend ad eccezione della FP1. Anche la FP2 era andata abbastanza bene, ma ero comunque rimasto fuori dalla top 10. Anche ieri ero in difficoltà con il grip in generale, sia davanti che dietro, poi questa mattina ho trovato un vantaggio con la gomma dura dietro. Purtroppo la gomma soft anteriore mi piaceva di più ma la distruggevo, quindi siamo stati costretti a correre con la media”.

Sulla gestione gara Bagnaia ha invece dichiarato: “Sapevo che sarei dovuto stare molto attento alla gomma posteriore e non sprecarla, quindi non potevo esagerare. L’unico momento in cui potevo recuperare era la staccata, perché in uscita di curva perdevo abbastanza dagli altri e sono veramente molto contento. La metto tra le mie vittorie più belle perché eravamo veramente in difficoltà. Di solito sono il più forte nei primi giri, oggi invece quando sono arrivato all’ultimo curva e l’ho sentita che mi partiva. Comunque non c’è stato un giro in cui io mi sia trattenuto, ho fatto tutta la gara al massimo, perché non avevo la possibilità di gestire. Ad Assen me lo potevo permettere, ma qui sono dovuto andare ‘all-in’ tutta la gara”.

