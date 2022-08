Le chiacchere stanno a zero, parlano i fatti. Francesco Bagnaia torna alla vittoria in MotoGP al GP di Gran Bretagna. Dopo le numerose critiche riguardo il triste fatto accaduto durante la pausa, il pilota Ducati vince di forza davanti a Maverick Viñales e al compagno Jack Miller.

UNA VITTORIA “INASPETTATA”

Nonostante abbia condotto buona parte della gara, la vittoria di Francesco Bagnaia in MotoGP al GP di Gran Bretagna è sempre stata in dubbio. Ad inizio gara Johann Zarco ha tenuto la testa per i primi quattro giri, poi Álex Rins ha avuto un ottimo passo verso metà gara. Negli ultimi giri Maverick Viñales era testa e spalle sopra tutti: lo spagnolo di Aprilia ha raggiunto senza problemi le due Ducati ufficiali. Purtroppo, qualche sbavatura nel corso dell’ultimo giro non ha permesso all’ex pilota Yamaha di attaccare Bagnaia per la vittoria.

È CINQUINA PER I MARCHI ITALIANI

Sono ben cinque le moto italiane che ricoprono la top 5 a Silverstone. Oltre ai tre piloti sul podio, Enea Bastianini è giunto 4° grazie ad un soprasso a poche curve dalla fine ai danni di Jorge Martín, 5°. Ducati e Aprilia si confermano quindi i marchi migliori al momento in MotoGP, con le moto giapponesi leggermente attardate. In settima posizione si trova Álex Rins, con la Yamaha di Fabio Quartararo in ottava piazza. Questo avvenimento non succedeva da oltre 50 anni.

BENTORNATO BASTIANINI! DISASTRO ZARCO

Ducati può finalmente abbracciare Enea Bastianini, il quale sembra ritornato al livello di inizio stagione. Il pilota del Gresini Racing, rimasto ai margini della top 10 per buona parte della contesa, ha messo in atto quella solita progressione negli ultimi giri che aveva caratterizzato i successi del riminese. Il quarto posto dà sicuramente fiducia, importantissimo poi mettere le ruote davanti a Martín, rivale per la sella ufficiale 2023.

L’altra faccia della medaglia a Borgo Panigale è Johann Zarco. Il pilota di Pramac Racing, partito dalla pole position, è incappato in una banale scivolata nel corso del 5° giro. Zarco ha così buttato via l’occasione di lottare per la vittoria, oltre ad aver perso molti punti in campionato.

MOTOGP | RISULTATI GP GRAN BRETAGNA

Valentino Aggio

