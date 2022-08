MotoGP | GP Gran Bretagna 2022: info e orari di Silverstone

Terminata la pausa estiva la MotoGP ritorna in pista e inizia la seconda metà di stagione a Silverstone, sede del GP della Gran Bretagna. Andiamo a snocciolare le informazioni più importanti e gli orari del dodicesimo round del mondiale 2022. Ricordiamo, inoltre, che LiveGP.it racconterà in diretta le qualifiche e la gara nei canali social.

MOTOGP | LONG LAP PENALTY PER QUARTARARO, ALEIX ESPARGARÓ ALL’ATTACO

La classe regina arriva a Silverstone con Fabio Quartararo ancora leader della classifica piloti. Il campione in carica ha 21 punti di vantaggio su Aleix Espargaró, che lo scorso anno ottenne il primo podio per sé stesso e per Aprilia in MotoGP. Quella di Silverstone rappresenta una grande occasione per il binomio Aprilia-Espargaró siccome Quartararo dovrà scontare un Long Lap Penalty (curva 17) per aver causato la collisione proprio con Espargaró nei primi giri del GP d’Olanda.

Nel 2021 il Gran Premio è stato vinto dal poi campione Quartararo, che ha chiuso la gara di Silverstone davanti alla Suzuki di Alex Rins ed alla già menzionata Aprilia di Aleix Espargaró. Passando alle statistiche, nell’albo d’oro della MotoGP – tornata a Silverstone nel 2010 – domina Jorge Lorenzo a quota tre vittorie (2010-2012-2013) mentre Casey Stoner (2011), Marc Marquez (2014), Valentino Rossi (2015), Maverick Viñales (2016), Andrea Dovizioso (2017), Alex Rins (2019) e Fabio Quartararo (2021) vantano un successo a testa. Menzionando i costruttori, Yamaha svetta grazie alle cinque vittorie e precede Honda e Suzuki, ferme a quota due. Un solo sigillo per Ducati, vincente nel 2017 con Andrea Dovizioso.

MOTO2 | VIETTI E FERNANDEZ A PARI PUNTI, TORNA ACOSTA

Alla ripartenza il mondiale Moto2 si presenta in Inghilterra forte di una situazione incerta ed aperta ad ogni scenario. Questo perché Celestino Vietti ed Augusto Fernandez primeggiano nella classifica piloti con 146 punti all’attivo mentre ad una lunghezza di ritardo troviamo Ai Ogura. Gli equilibri sembrano vacillare e, tra l’altro, a Silverstone non vanno sottovalutati né Aron Canet né Tony Arbolino, il primo con 116 punti ed il secondo con 104. Mai la classe Moto2 era stata così aperta considerando che i primi cinque piloti siano racchiusi in uno stretto fazzoletto di 42 punti.

Una delle notizie più importanti del fine settimana è il ritorno in pista dell’iridato Moto3 2021 Pedro Acosta, ormai prossimo a risalire sulla Kalex del team Ajo. Acosta aveva sofferto la frattura del femore della gamba sinistra durante una sessione di allenamento antecedente il GP d’Olanda e, sfruttata la pausa estiva, ha recuperato dall’infortunio.

Nell’albo d’oro della classe intermedia dominano le Kalex, moto vincenti dal 2011 al 2021. L’unica vittoria non-Kalex resta quella di Jules Cluzel nel 2010, quando il francese vinse in sella alla Suter Forward Racing. Dal 2011 in poi si sono alternati sul gradino più alto del podio Bradl (2011), Pol Espargaró (2012), Scott Redding (2013), Rabat (2014), Zarco (2015), Lüthi (2016), Nakagami (2017), Fernandez (2019) e Remy Gardner, vincitore lo scorso anno.

MOTO3 | TESTA A TESTA GARCIA-GUEVARA, ULTIMA CHIAMATA PER FOGGIA, SASAKI E MASIA?

Dopo lo spettacolare round di Assen, vinto da Sasaki sull’Husqvarna del Max Racing Team, la Moto3 sbarca a Silverstone con la coppia GASGAS Aspar al centro dell’attenzione. Garcia ha soli 3 punti di vantaggio sul più giovane compagno Guevara, capace di conquistare sei podi di fila da Jerez ad Assen. Quella di Silverstone potrebbe essere l’ultima occasione per Dennis Foggia, Ayumu Sasaki e Jaume Masia, in ritardo di 67, 69 e 75 punti rispetto al leader del mondiale.

Segnaliamo che, purtroppo, Matteo Bertelle dovrà saltare il round inglese lasciando la sella a Nicola Carraro, in testa al campionato Moto3 tricolore e attivo anche nel JuniorGP (Moto3 CEV). Carraro correrà la seconda parte del mondiale con il team Avintia in modo da dare tempo a Bertelle di recuperare dall’infortunio ai crociati.

Chiudendo con le statistiche, la Spagna domina nell’albo d’oro della Moto3 a Silverstone grazie ai successi di Maverick Viñales (2012), Luis Salom (2013), Alex Rins (2014), Aron Canet (2017) e Marcos Ramirez (2019). L’unica vittoria italiana è arrivata lo scorso anno, quando Romano Fenati ha dominato la corsa e vinto alla guida dell’Husqvarna gestita dal team di Biaggi. Un trionfo anche per il Sudafrica (Brad Binder, 2016) e l’Inghilterra (Danny Kent, 2015) mentre tra i costruttori prevale Honda con quattro vittorie rispetto alle due di KTM (che diventano tre calcolando quella dell’Husqvarna, stessa moto).

SILVERSTONE | INFO SULLA PISTA

Inaugurazione Layout attuale: 2010

Distanza di gara Moto3: 17 Giri (100.3 km)

Distanza di gara Moto2: 18 Giri (106.2 km)

Distanza di gara MotoGP: 20 Giri (118.0 km)

Lunghezza: 5,900 km

Curve: 18 (10 destra – 8 sinistra)

GP Gran Bretagna a Silverstone: 1977-1986 | 2010-2021

GP GRAN BRETAGNA 2022: GLI ORARI DEL WEEKEND

L’intero fine settimana verrà trasmesso in diretta sul canale 208 Sky Sport MotoGP ed in differita su TV8. Ecco gli orari del dodicesimo weekend di gara del Motomondiale 2022:

– Venerdì 5 agosto 2022 [SKY]

10:00 | Moto3 – Prove Libere 1

10:55 | MotoGP – Prove Libere 1

11:55 | Moto2 – Prove Libere 1

14:15 | Moto3 – Prove Libere 2

15:10 | MotoGP – Prove Libere 2

16:10 | Moto2 – Prove Libere 2

– Sabato 6 agosto 2022 [SKY]

10:00 | Moto3 – Prove Libere 3

10:55 | MotoGP – Prove Libere 3

11:55 | Moto2 – Prove Libere 3

13:35 | Moto3 – Qualifiche

14:30 | MotoGP – Prove Libere 4

15:10 | MotoGP – Qualifiche

16:10 | Moto2 – Qualifiche

– Domenica 7 agosto 2022 [SKY]

10:20 | Moto3 – Warm Up

10:40 | Moto2 – Warm Up

11:10 | MotoGP – Warm Up

12:20 | Moto3 – Gara [17 giri]

14:00 | MotoGP – Gara [Diretta LiveGP – 20 giri]

15:30 | Moto2 – Gara [18 giri]

DIFFERITA TV8

Sabato 6 agosto 2022

17:30 | Sintesi Qualifiche

Domenica 7 agosto 2022

15:20 | Moto3 – Gara

17:00 | MotoGP – Gara

18:30 | Moto2 – Gara

