Inizia ufficialmente la settimana che porterà che alla 8h di Suzuka con la prima giornata di test che premia Team HRC velocissima fin da subito fermando il cronometro in 2’06″966. Unica squadra a scendere subito sotto il muro del 2’07”, la #33 si conferma la favorita anche dopo gli ottimi test dello scorso mese. Seconda posizione per i vincitori dell’edizione 2019 della gara delle gare, Kawasaki Racing Team Suzuka 8H si è però fermata a 2’07″451. Terza posizione per YART che aveva comandato la prima sessione mattutina della giornata.

TEST SESSION 1: YART APRE LE DANZE

La squadra austriaca che si presenta a Suzuka con l’incarico di difendere i colori Yamaha Factory parte subito con il piede giusto. La YART ha fermato il cronometro in 2’07″375 un tempo che lascia ben sperare per il proseguo della settimana. In seconda posizione troviamo Kawasaki Racing Team Suzuka 8H con la Ninja ufficiale che si è però fermata a 1″301 dalla squadra Yamaha. Terza posizione per Honda Sofukai Suzuka Racing Team, la squadra dei dipendenti Honda di Suzuka che, come nei test, si toglie lo sfizio di finire tra le posizioni di vertice insieme alle squadre ufficiali. In assenza del Team HRC che nella sessione mattutina di test non ha girato sono state le altre formazioni Honda a monopolizzare le posizioni di vertice con SDG Honda Racing in quarta posizione e TOHO Racing in quinta piazza.

Solo la Suzuki GSX-R 1000RR di Yoshimura SERT Motul, sesta a 1″658 da YART interrompe il folto gruppo di Honda in top10. Per la squadra campione del mondo FIM EWC in carica cambio di pilota dell’ultimo minuto, è infatti stato richiamato in pista Gregg Black a causa della positività al Covid19 di Xavier Simeon. La squadra franco nipponica schererà dunque Kazuki Watanabe, Gregg Black e Sylvain Guintoli. In settima piazza troviamo infatti Honda Asia-Dream Racing with Showa a precedere F.C.C. TSR Honda France e Astemo Honda Dream SI Racing. Dodicesima piazza per Webike SRC Kawasaki France a precedere BMW Motorrad World Endurance entrambe staccate di oltre tre secondi da YART.

TEST SESSION 2: HRC SUBITO SOTTO IL 2’07”

Nemmeno il tempo di scendere in pista e Team HRC piazza subito un riferimento impressionante: 2’06″966. La #33 guidata da Iker Lecuona, Tetsuta Nagashima e Takumi Takahashi ha impressionato mettendosi subito al comando della classifica. Seconda posizione per Kawasaki Racing Team Suzuka 8H. La squadra giapponese che schiera Jonathan Rea, Alex Lowes e Leon Haslam ha fermato il cronometro in 2’07″451 lontani quasi mezzo secondo dalla #33. Terza posizione per YART, velocissima in mattinata dove aveva staccato tutti di oltre un secondo, ma che in questa seconda sessione non è riuscita a replicare il tempo fantastico siglato poche ore prima. Nonostante la #7 sia stata quasi mezzo secondo più lenta resta saldamente la terza forza in gioco in questa 8 ore di Suzuka.

Ancora un’ottima prestazione di tutte le CBR1000RR-R che monopolizzano dalla quarta alla settima posizione con Honda Sofukai Suzuka Racing a precedere F.C.C. TSR Honda France. La squadra franco nipponica si trova a quindici punti da Yoshimura SERT Motul e proprio in casa Honda a Suzuka potrebbe riuscire ad agganciare la squadra campione del mondo in carica. Sesta posizone per SDG Honda Racing a precedere Astemo Honda Dream SI Racing. In ottava piazza troviamo una GSX-R1000R ma non è la #1 di Yoshimura SERT Motul bensì la #95 di S-PULSE DREAM RACING guidata dal terzetto composto da Hideyuki Ogata, Takuya Tsuda e Cocoro Atsumi. Alle loro spalle ecco la squadra di riferimento Suzuki che però si è fermata in 2’09″206, pochi decimi più lenta del turno mattutino. Chide la top10 Kawasaki Plaza Racing Team lontana 2″5 da Team HRC.

Migliorano leggermente il proprio tempo, BMW Motorrad World Endurance e Webike SRC Kawasaki France. Per loro passo in avanti col tempo ma passo indietro in classifica con la #37 che scende in quattordicesima piazza mentre SRC scivola fino al diciannovesimo posto.

Mathias Cantarini