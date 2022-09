MotoGP | GP Giappone: si torna a Motegi, info e orari

A tre anni di distanza dall’ultima gara la MotoGP torna a Motegi per il Gran Premio del Giappone, sedicesima tappa del Motomondiale 2022. Nella terra del “Sol Levante” le tre classi saranno impegnate in un fine settimana atipico visto che le sessioni del venerdì mattina non si terranno per via delle difficoltà logistiche. Attenzione al meteo, il tifone Nanmadol potrebbe mettere a rischio i turni di venerdì e sabato. Andiamo a scoprire le informazioni principali e gli orari del round giapponese. Per noi appassionati ritornano le colazioni con cornetto, cappuccino e MotoGP!

MOTOGP | QUARTARARO E BAGNAIA DIVISI DA 10 PUNTI

Nel fine settimana in cui HRC festeggerà i quarant’anni di attività, Fabio Quartararo e Francesco “Pecco” Bagnaia potrebbero scambiarsi le posizioni al vertice della classifica piloti. Reduce dallo zero di Aragon, Quartararo ha ormai soli 10 punti di margine sull’alfiere Ducati, che da Assen in poi ha recuperato 81 lunghezze al campione in carica. Dopo la caduta del Sachsenring, infatti, Bagnaia e Ducati Factory hanno cambiato passo vincendo quattro gare consecutive e firmando cinque podi di fila, l’ultimo al MotorLand.

Tra l’errore commesso in Olanda da Quartararo e una Yamaha che fa fatica a tenere il passo delle moto italiane, il campione del mondo in carica ha visto annullarsi una buona parte del distacco accumulato nella prima metà di campionato. Da Motegi in poi, dunque, inizierà una mini-stagione in cui Quartararo e Bagnaia si contenderanno il titolo, senza tuttavia sottovalutare Aleix, terzo a solamente 17 punti dalla vetta. Se Aprilia riuscisse a tornare alla vittoria con il 33enne catalano, allora potremmo parlare di “triello” per la corona.

LE STATISTICHE DEI PILOTI MOTOGP A MOTEGI

MOTO2 | 7 PUNTI TRA FERNANDENZ E OGURA

Battaglia ancora aperta nella classe intermedia, categoria in cui Augusto Fernandez ha guadagnato 3 punti su Ogura nello scorso round di Aragon. Alla vigilia della gara a Motegi la distanza fra i due protagonisti si attesta sulle 7 lunghezze mentre le speranze di rimonta si riducono all’osso sia per Canet (-37 punti) sia, soprattutto, per Vietti, a 52 punti dal leader. Nell’ultima gara corsa in Giappone la vittoria della categoria andò a Luca Marini, vincitore dell’edizione 2019 davanti a Thomas Lüthi – attuale Team Manager di PruestelGP – e Jorge Martin.

I NUMERI DEI PILOTI MOTO2 IN GIAPPONE

MOTO3 | GUEVARA IN FUGA, A MOTEGI GARCIA DEVE RISPONDERE

Vincendo l’intenso duello di Aragon con Ayumu Sasaki, Izan Guevara ha allungato nel mondiale e raggiunge il Mobility Resort di Motegi con 33 punti di margine sul compagno e rivale Sergio Garcia, che spera in un cambio di rotta per riportare a suo favore l’inerzia del mondiale Moto3. Tutti gli altri piloti potranno svolgere il ruolo di veri e propri arbitri, a partire da Dennis Foggia e Ayumu Sasaki, impegnati a loro volta nella personale contesa per il terzo posto iridato.

Così come in Moto2, il gradino più alto del podio nel 2019 fu caratterizzato dai colori della bandiera italiana. Lorenzo dalla Porta vinse il GP del Giappone portando a casa il primo dei tre trionfi consecutivi che, a fine anno, lo incoronarono campione del mondo.

IL CIRCUITO DI MOTEGI

Lunghezza: 4,8 km

Curve: 14 (8 destra – 6 sinistra)

Rettilineo più lungo: 762 metri (curva 10 – 11)

Distanza gara Moto3: 20 Giri (96 km)

Distanza gara Moto2: 22 Giri (105,6 km)

Distanza gara MotoGP: 24 Giri (115,2 km)

PROGRAMMA E ORARI GP GIAPPONE 2022

Venerdì 23 Settembre

06:15 | Moto3 – Prove Libere 1

07:10 | Moto2 – Prove Libere 1

08:05 | MotoGP – Prove Libere 1

Sabato 24 Settembre

02:00 | Moto3 – Prove Libere 2

02:55 | Moto2 – Prove Libere 2

03:50 | MotoGP – Prove Libere 2

05:35 | Moto3 – Qualifiche

06:30 | Moto2 – Qualifiche

07:25 | MotoGP – Prove Libere 3

08:05 | MotoGP – Qualifiche

Domenica 25 Settembre

03:00 | Moto3 – Warm Up

03:20 | Moto2 – Warm Up

03:40 | MotoGP – Warm Up

05:00 | Moto3 – Gara

06:20 | Moto2 – Gara

08:00 | MotoGP – Gara

Matteo Pittaccio

