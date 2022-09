Nel giorno in cui Marc Márquez ritorna alla pole position dopo tre anni, il sabato del GP del Giappone mette Bagnaia e Bastianini a dura prova. I due alfieri Ducati attualmente in lotta per il titolo MotoGP chiudono la propria qualifica rispettivamente in 12^ e 15^ posizione: di certo non l’ideale in vista della gara di domani.

PIOVE SEMPRE SUL BAGNATO

A fermare l’inarrestabile corsa di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini è proprio la pioggia, che si è abbattuta sul circuito di Motegi. I due futuri compagni di box nel team ufficiale non hanno particolarmente apprezzato le condizioni bagnate in questo 2022. Entrambi hanno faticato nell’ultima gara bagnata, ovvero in Indonesia a Mandalika. In quell’occasione Bastianini agguantò un 11° posto mentre Bagnaia conquistò un solo punto in 15^ posizione. La coppia si è dimostrata competitiva sull’asciutto, ma nelle FP2 della mattinata Bagnaia in particolare non ha gradito la pioggia. Il torinese ha chiuso in 15^ posizione, mentre Bastianini si è portato a casa un buon 7° posto.

UNA CADUTA BEFFARDA

Enea Bastianini si è visto fin da subito protagonista nel Q1, non avendo fatto segnare un tempo nella top 10 nelle FP1 di venerdì. Il pilota del Gresini Racing sembrava prendere ritmo giro dopo giro nella prima sessione di qualifica, nonostante gli ottimi tempi dei due piloti Pramac Racing. Proprio nel giro prima di cadere il pilota di Rimini ha fatto segnare il proprio giro veloce in 1:56.130, che lo aveva messo momentaneamente in 3^ posizione. Purtroppo solo cinque curve dopo l’anteriore della Desmosedici #23 non è stato in grado di resistere alla frenata del proprio pilota, risultando in una pesante caduta per le ambizioni di Bastianini. Nel frattempo sia Franco Morbidelli che Marco Bezzecchi hanno superato il vincitore di Aragón, condannando Bastianini alla 15^ posizione sulla griglia.

Il pilota del Gresini Racing ha dichiarato: “Ero fiducioso: questa mattina ero veloce sul bagnato. Quando ho frenato in curva 5 non ho fatto nulla di strano rispetto al solito, la telemetria ce lo ha confermato: avrei sicuramente provato un ultimo tentativo. Domani possiamo comunque fare bene: proverò a risalire velocemente e stare dietro ai migliori.”

UN Q2 QUASI INSPIEGABILE

Francesco Bagnaia è invece partito direttamente dal Q2, ma il risultato è stato per certi versi disastroso. Il pilota del team interno Ducati ha finito il turno solo in 12^ posizione, oltre due secondi dietro il poleman Márquez: un abisso. Bagnaia, insieme a Pol Espargaró (11° in griglia, ndr), è stato l’unico a fermarsi ai box nel corso del turno per cambiare moto. Una pratica quantomeno inusuale dato che solitamente in una sessione bagnata si sfrutta ogni singolo giro a disposizione per prendere fiducia con il tracciato.

Bagnaia dopo le qualifiche ha dichiarato: “Quest’anno non siamo competitivi sul bagnato come lo scorso anno. In qualifica non avevo affatto feeling con la moto e non sono riuscito a guidare come volevo. Se la gara di domani sarà asciutta saremo competitivi: in FP1 abbiamo trovato un buon assetto per la corsa. Dobbiamo fare una buona partenza e spingere fin da subito: il mio obiettivo rimane la vittoria.”

I PUNTI SI FANNO LA DOMENICA

In questa MotoGP, a detta di tutti i piloti, partire al di fuori delle prime due file priva chiunque dal lottare per le posizioni di vertice. Il GP del Giappone vedrà Bagnaia e Bastianini col coltello tra i denti fin dalle prime curve per cercare disperatamente di recuperare qualche posizione. La fortuna dei due italiani è che sia Aleix Espargaró che Fabio Quartararo non abbiano svolto una grande qualifica. Il pilota Aprilia chiude la seconda fila in 6^ posizione, mentre il francese chiude la terza in 9^ posizione.

La MotoGP non fa visita al Mobility Resort Motegi da ben tre anni ed il poco tempo avuto con pista asciutta mescolerà le carte per la gara di domani. Sull’asciutto sia Bagnaia che Bastianini nelle ultime due uscite hanno avuto completamente un altro passo rispetto al resto della griglia. Quindi non è tutto perduto: sarà una gara complicata ma quantomeno incerta con outsider come il rientrante Marc Márquez nelle posizioni di testa.

Valentino Aggio

Leggi anche: MOTOGP | GP GIAPPONE, QUALIFICHE: MARC MÁRQUEZ TORNA IN POLE