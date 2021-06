Terzo turno di prove libere MotoGP davvero tirato per decidere la top ten dei piloti che accederanno direttamente in Q2. Classifica dai tempi ravvicinatissimi, tra tutti emerge però El Diablo Quartararo, che fa segnare il miglior tempo sul giro del fine settimana. Alle sue spalle le Ducati di Jack Miller e di Johann Zarco, in quarta posizione c’è Miguel Oliveira. Si qualificano anche le Desmosedici di Bagnaia e del rookie Martín, oltre alla Aprilia di Aleix Espargaró, più le tre Honda guidate da Taka Nakagami e dai fratelli Márquez. Nel primo turno di qualifiche troviamo parecchi nomi importanti, come Top Gun Maverick Viñales che è anche finito a terra e le due Suzuki di Mir e Rins.

Resoconto della sessione

Turno fondamentale per definire la top ten che andrà direttamente in Q2. Oliveira davanti dopo la giornata di ieri sul duo Monster Yamaha.

Protagonista Petrucci di un lungo prima di ripartire e di rientrare in top ten. Il ternano è uno dei pochi a migliorare la prestazione nella prima parte del turno. A terra Enea Bastianini ed Iker Lecuona: entrambi lunghi in curva 1, finiscono nella ghiaia in due incidenti diversi. Ha qualche problema la Suzuki di Alex Rins, che ritorna ai box con una spinta dei marshall, una volta arrivato nella pit-lane viene soccorso dagli uomini del team. Il pilota di Barcellona è poi ripartito con la seconda moto a disposizione.

Classifica dei tempi che rimane cristalizzata per un lungo periodo di tempo, con i soli Marc Márquez, Joan Mir e Francesco “Pecco” Bagnaia che sono riusciti ad abbassare i propri riferimenti cronometrici.

Negli ultimi 15 minuti inizia ad esserci qualche movimento in più nelle posizioni di vertice e la classifica subisce notevoli cambiamenti. Arriva poi una caduta per Maverick Viñales alla curva 1, terzo incidente del weekend per Pol Espargaró alla curva 8. Battaglia bellissima fino alla bandiera a scacchi, con Quartararo autore del miglior tempo. Dopo il francese le rosse di Jack Miller e di Johann Zarco, 4° Miguel Oliveira (attenzione al #5 e al portoghese per la gara, hanno un gran ritmo).

Classifica combinata

Giacomo Da Rold