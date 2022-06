MotoGP | GP Germania 2022, FP2: Bagnaia da record al Sachsenring

Bagnaia batte tutti nel secondo turno di libere della MotoGP al Sachsenring e firma il nuovo record della pista. Il torinese precede un eccellente Luca Marini ed il compagno di squadra Jack Miller. Le moto italiane occupano le prime sei posizioni grazie al quarto tempo di Aleix Espargaró, al quinto di Zarco ed al sesto di Martín. Settimo il leader del mondiale Fabio Quartararo.

DUCATI E APRILIA DETTANO IL RITMO, QUARTARARO RESISTE

Il primo pomeriggio del venerdì tedesco premia i costruttori italiani, capaci di monopolizzare le prime sei posizioni. Come scritto in apertura, Francesco “Pecco” Bagnaia si è imposto registrando il nuovo record del circuito in 1:20.018, tempo messo a segno negli attacchi al tempo tentati nel finale di turno. Bagnaia ha avuto la meglio su Luca Marini, davvero brillante nel tortuoso circuito tedesco. Il portacolori VR46 ha molta fiducia sull’anteriore e pensa di aver fatto dei passi in avanti nell’uscita curva sia nel grip sia nel settaggio dell’elettronica. Marini è stato capace di battere il leader delle FP1 Jack Miller, terzo classificato. Sessione ottima anche per Aprilia: la scuderia di Noale ha piazzato Aleix Espargaró al quarto posto e Maverick Viñales all’ottavo, risultati che confermano il potenziale da sfoggiare al Sachsenring.

Ducati si è dimostra efficace anche con le moto affidate a Pramac Racing. La compagine di Paolo Campinoti si è piazzata al quinto posto con Johann Zarco ed al sesto con Jorge Martín. Quest’ultimo non sembra soffrire particolari problemi al polso destro, operato durante la pausa tra Catalunya e Germania. La prima moto non italiana è la Yamaha del campione in carica Fabio Quartararo, settimo a circa tre decimi dalla vetta. Il francese ha ancora qualche difficoltà nel giro secco mentre per quanto riguarda gli stint più lunghi sembra essere come al solito l’unico a contrastare Ducati e Aprilia.

SORPRESA DI GIANNANTONIO: IL ROOKIE GRESINI IN TOP10

Alle spalle di Viñales, ottavo, compare a sorpresa la Desmosedici di Fabio Di Giannantonio, la vera sorpresa del venerdì di libere al Sachsenring. Il pilota romano ha battuto di trenta millesimi l’iridato 2020 Joan Mir, attualmente l’ultimo classificato direttamente al Q2. Non male anche Alex Rins, undicesimo e non troppo distante dalla testa considerando le difficoltà fisiche dovute all’infortunio della mano destra.

Passando alle momentanee delusioni citiamo Enea Bastianini, ancora indietro nel cercare la prestazione pura e quindi solo tredicesimo. Tuttavia c’è ancora un ultimo turno per tentare la qualificazione diretta alla sessione di qualifiche più importante, turno che anche Pol Espargaró dovrà sfruttare a dovere considerando quanto abbia faticato il pilota HRC nelle due prove svolte oggi.

MOTOGP | GP GERMANIA 2022 | RISULTATI FP2

Matteo Pittaccio

