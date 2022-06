MotoGP | GP Germania 2022, FP1: Miller su Bagnaia e Quartararo

La MotoGP ha appena completato il primo turno di prove del GP di Germania. Doppietta Ducati con Miller e Bagnaia, terzo Fabio Quartararo. Sono tornati in pista sia Takaaki Nakagami, ottimo quinto, sia Alex Rins, infortunato al braccio sinistro ma dichiarato “fit” dal centro medico.

DUCATI DAVANTI CON MILLER E BAGNAIA, QUARTARARO SUBITO DIETRO

Al Sachsenring la squadra corse Ducati svetta sul resto della classifica grazie alle prestazioni di Jack Miller e Francesco “Pecco” Bagnaia. Miller ha registrato il miglior tempo del turno in 1:21.479 e ha preceduto di quindici millesimi il compagno di box Bagnaia, a sua volta in vantaggio di sei centesimi sul leader del mondiale Fabio Quartararo. I tre piloti appena citati hanno ultimato il turno con meno di ottanta millesimi di gap, dato che conferma l’estremo equilibrio che da sempre contraddistingue la pista tedesca.

Quarto Johann Zarco, a meno di due decimi dal capoclassifica e seguito a sorpresa da Takaaki Nakagami. Il giapponese, portacolori Honda LCR, ha superato il controllo medico al quale si è sottoposto ieri e ha portato a casa un brillante quinto tempo. Vista la dinamica dell’incidente occorso in Catalunya, le prestazioni di Nakagami nelle FP1 del Sachsenring confermano un ottimo stato di salute, garantito anche dall’equipaggiamento utilizzato dai motociclisti.

LUCA MARINI E ANDREA DOVIZIOSO IN TOP10

Proseguendo in ordine di classifica arriviamo al sesto posto, occupato dall’Aprilia di Aleix Espargaró, secondo nel mondiale, arrivato davanti di sei millesimi a Luca Marini. L’alfiere VR46 è sempre più una presenza fissa nei primi dieci, anche se bisognerà aspettare i prossimi turni per capire quale sia il vero potenziale dei piloti più competitivi. Lo stesso discorso si può fare per Andrea Dovizioso, sorprendentemente ottavo al calare della bandiera a scacchi. Il turno del forlivese è stato molto buono anche se macchiato da una innocua caduta sofferta a metà sessione.

DOPPIA CADUTA PER POL ESPARGARÓ, RINS FIT TO RACE

Jorge Martin, operatosi al polso destro una settimana fa, ha completato la sessione con il nono tempo precedendo Alex Marquez, ultimo della Top10 a meno di tre decimi da Jack Miller. Al di fuori dei dieci troviamo Maverick Viñales (undicesimo) e Pol Espargaró, dodicesimo e caduto addirittura due volte alla prima curva. L’ultimo incidente si è rivelato abbastanza pesante siccome il portacolori HRC si è ritrovato a terra dopo un high-side scatenatosi mentre iniziava la fase di piega. Nonostante qualche secondo di preoccupazione, Espargaró è tornato ai box sulle proprie gambe.

Fuori dalla Top10 anche Joan Mir ed Enea Bastianini, rispettivamente in tredicesima e sedicesima posizione mentre faticano le KTM ufficiali, al quindicesimo posto con Brad Binder ed al diciottesimo con Miguel Oliveira, classificatosi appena davanti al convalescente Alex Rins, caduto alla prima curva. A tal proposito, l’alfiere Suzuki ha ricevuto l’ok dai medici per partecipare al weekend di gara nonostante l’infortunio alla mano sinistra causato dall’incidente in Catalunya.

MOTOGP | GP GERMANIA 2022 | RISULTATI FP1

Matteo Pittaccio

