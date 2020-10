È Fabio Quartararo il più veloce in qualifica nella sua Francia, dove è dal 2018 che un pilota francese conquista la pole MotoGP. Tornano davanti anche Cal Crutchlow e Andrea Dovizioso, solo decimo e undicesimo Valentino Rossi e Franco Morbidelli.

Dopo un venerdì piovoso in cui Jack Miller l’ha fatta da padrone il terzo turno di libere ha premiato Fabio Quartararo. Quasi tutti i big della MotoGP riescono a centrare la top10 che garantisce l’accesso al Q2 ad eccezione delle due Suzuki e delle Ducati di Pecco Bagnaia e Danilo Petrucci.

Q1

Primo turno di qualifiche che premia proprio i due italiani con Danilo Petrucci che grazie ad un ottimo 1’31”952 che gli permette di mettere poco più di un decimo tra lui e Pecco Bagnaia. Sfiora l’accesso al Q2 Takaaki Nakagami che proprio sulla bandiera a scacchi poteva togliere la possibilità a Pecco di correre per la pole. Solo quarto Joan Mir, che domani scatterà quindi dalla quattordicesima posizione. Una situazione difficile per lo spagnolo che si trova secondo nel mondiale e che può vedere Quartararo allontanarsi in classifica. Quinto Aleix Espargaro che sfrutta al meglio il traino di Bagnaia per prendersi la quinta fila. Solo sesto Alex Rins in grossissima difficoltà in questo weekend con la Suzuki. Settimo Brad Binder autore di una scivolata in curva sette proprio all’ultimo giro facendo di fatto perdere un giro a quasi tutti per via della bandiera gialla sventolata nel secondo settore. Ottavo Alex Marquez lontano solo pochissimi millesimi da Binder e Rins. Chiudono la top10 Bradley Smith e Iker Lecuona.

Q2

Fabio Quartararo centra un’incredibile pole position staccando di oltre due decimi Jack Miller secondo e di oltre tre decimi Danilo Petrucci terzo. Segnali di ripresa anche per Cal Crutchlow quarto e, finalmente in questo 2020, competitivo. Quinto tempo per Maverick Vinales a soli 45 millesimi dalla prima fila. Chiude la seconda fila Andrea Dovizioso che domani dovrà cercare di mettersi davanti per poter pensare di recuperare punti su Fabio Quartararo. Settima piazza per Pecco Bagnaia che paga il passaggio in Q1 che lo ha obbligato ad un solo tentativo. Per lui anche un piccolo alterco con Oliveira che lo ha ostacolato mentre stava cercando di migliorarsi. Ottava piazza per Pol Espargaro prima KTM in griglia davanti a Johann Zarco. Solo decime e undicesime le due Yamaha di Valentino Rossi e Franco Morbidelli, mentre chiuderà la quarta fila Miguel Oliveira.

Mathias Cantarini