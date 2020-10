Le FP della MotoGP 2020 a Le Mans sono state flagellate da una miriade di cadute dovute ad una pista che subisce molto il clima avverso ed a delle Michelin che si raffreddano troppo facilmente. Con la pista fradicia nella mattina ed umida nel pomeriggio, sono stati solo gli ultimi 10 minuti delle FP2 a decidere i primi dieci che si qualificano per la Q2, comandate appunto da Jack Miller. Prevista pioggia per domani mattina.

UNA PISTA DIFFICILE

Se la mattinata ha avuto poco senso a causa di pioggia, almeno a livello di cronometro, nel pomeriggio i piloti hanno avuto ben poco tempo per chiuedere il giro giusto. Le FP della MotoGP 2020 a Le Mans hanno visto un rimescolarsi di posizioni unito a molte cadute, tra cui quella di Andrea Dovizioso che lo ha relegato molto lontano dalla Top10. In queste condizioni miste è Jack Miller a stampare il miglior tempo del venerdì, esperto di queste situazioni limite.

IL METEO DETTA LEGGE

Questa volta questi dieci minuti erano di importanza fondamentale, visto che è previsto brutto tempo per tutto il weekend e le Q1 avranno nomi importanti che cercheranno le due posizioni buone per le Q2. La mattinata di sabato prevede pioggia, mentre la domenica ci potrebbe essere una situazione variabile che non permette di avere una strategia di gara già da oggi. Fatto sta che il tempo in pista per tutti i piloti è stato molto poco, e tutto dipenderà dalla situazione di domani mattina.

CHI SFRUTTA MEGLIO LE MICHELIN

Il problema è anche composto da una Michelin che ha portato gomme slick che tendono a perdere rapidamente temperatura, il che unito ad una pista scivolosa (soprattutto sulla variante Dunlop) non ha aiutato i piloti alla ricerca del feeling. Dietro a Miller troviamo Viñales, Nakagami, Zarco, Rossi, Petrucci, Crutchlow, Alex Marquez, Franco Mobidelli e Pol Espargaro. Restano fuori dai primi dieci le due Suzuki di Rins e Mir, Quartararo, Oliveira, Bagnaia, Lecuona, Bradl, Smith, Dovizioso, Rabat, Aleix Espargaro e Binder.

Alex Dibisceglia