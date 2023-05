Dopo la Spagna, la MotoGP continua la sua marcia in Europa e fa tappa in Francia per il quinto round della stagione. Un appuntamento dal sapore speciale: quello in programma questo weekend sul circuito di Le Mans, infatti, sarà il Gran Premio numero 1000 nella storia del Motomondiale.

In vista della gara di domenica, nella consueta conferenza stampa della vigilia hanno parlato per primi i due dei protagonisti dell’ultimo GP, Francesco Bagnaia e Brad Binder, insieme al padrone di casa Fabio Quartararo. A seguire, è stato il momento di Marc Márquez, al rientro dopo l’infortunio.

BAGNAIA E BINDER ALLA RICERCA DEL BIS DOPO JEREZ (CON INCOGNITA METEO)

È Francesco Bagnaia, vincitore a Jerez e leader del Mondiale, a dare il via alla conferenza stampa. Il pensiero va subito alla gara e al meteo incerto: “Dobbiamo capire le condizioni. Potrebbe piovere, anche se oggi sembrava dovesse piovere e invece non c’è stata una goccia. Condizioni difficili, è sempre complicato ma il potenziale della nostra moto è molto alto. Però dobbiamo essere cauti e non commettere errori“. Pecco ha poi speso parole al miele per KTM, elogiando l’ottimo lavoro del team austriaco e dei suoi piloti. Dopo l’ottima prova di Jerez, Bagnaia si aspetta un bis da parte loro anche in Francia: “Ero preparato a vedere Binder e Miller così davanti nelle Sprint, ma non per la gara lunga. Hanno fatto un lavoro incredibile. Pedrosa li ha aiutati a migliorare, ma entrambi hanno fatto benissimo e possiamo aspettarci di vederli davanti anche qui”.

Subito dopo il portacolori Ducati, a parlare è proprio Brad Binder, altro grande protagonista del weekend di Jerez con la vittoria della Sprint Race e il secondo posto nella gara della domenica. Il sudafricano non nasconde la gioia e spera di potersi ripetere: “Sono entusiasta di ritornare qui dopo due podi a Jerez, sono stati un’importante iniezione di fiducia. Qui in passato non sono andato bene ma quest’anno mi aspetto di essere più forte, la moto funziona bene. Le Mans è una pista che mi è sempre piaciuta, anche se mi è sempre mancato qualcosa. Ora però è arrivato il momento di portare a casa i risultati“.

Le sensazioni, quindi, sono positive: “Sono più tranquillo perché ogni volta so che posso lottare per la vittoria o il podio, voglio affrontarla gara dopo gara e vedremo cosa faremo a partire da domani. Per me è divertente lottare per il primo posto e per i podi, sono contento di come sono andate le cose finora. Mi sento forte e voglio continuare così“.

VOGLIA DI RISCATTO PER QUARTARARO

Anche Fabio Quartararo è carico in vista del GP di domenica, pronto a lasciarsi alle spalle il disastroso weekend di Jerez. La marcia in più potrebbe arrivare dal tifo di casa per il pilota francese: “Spero di poter dare spettacolo da venerdì. Spero che sia un punto di svolta per la nostra stagione e spero di rendere contenti tutti i fan“. L’entusiasmo, tuttavia, non basta a nascondere gli evidenti problemi tecnici di cui sta soffrendo Yamaha: “Gli altri stanno crescendo e noi stiamo perdendo qualche punto di forza, come la stabilità in curva. Abbiamo aumentato un po’ la potenza ma abbiamo perso in altre aree e dobbiamo ritrovare la nostra base. Siamo in una situazione difficile, nella quale non ci siamo mai trovati. Voglio tornare alle origini e guidare come voglio: non sarà semplice ma farò il massimo per tornare in vetta”.

Non è mancato anche un commento sui test svolti a Jerez: “Abbiamo provato alcune cose ma non tutte hanno funzionato. Questo weekend riproveremo il telaio per capire se possano esserci benefici. Mi è piaciuto: non era migliore del precedente, ma neanche peggiore“. Fabio ha poi spiegato meglio il lavoro svolto con Yamaha: “Nel giro secco abbiamo cambiato le basi della moto. All’inizio non avevo fiducia al 100% e così cercheremo di riprovarci, partendo dalla base che abbiamo testato a Jerez“.

IN FRANCIA RIENTRA ANCHE MARQUEZ

Dopo tre forfait consecutivi, nel tracciato Bugatti di Le Mans vedremo finalmente tornare a gareggiare anche Marc Márquez, dichiarato ufficialmente fit to race proprio questa mattina. Il centauro di Honda ha subito messo in chiaro la sua situazione: “Sono contento di tornare, ma non posso aspettarmi molto da questo weekend. Devo ritrovare il ritmo di una MotoGP, questo è il mio obiettivo. E poi nelle settimane successive dovrò recuperare la condizione fisica per arrivare alla stessa forma di Portimão“.

Oltre a ritrovare il ritmo di gara, Márquez dovrà “recuperare” anche il test mancato a Jerez. Un’assenza che ha complicato lo sviluppo della moto: “Cercherò di recuperare qualcosa qui. Proverò il telaio Kalex questa settimana, ho perso i test di Jerez e ora devo farlo. Magari già dalle Libere 1 se il tempo lo consente“.

Infine, non è mancato un commento anche sulla sentenza della Corte d’Appello, che ha dato ragione a Honda (e a Márquez) sul ricorso presentato dopo la modifica della penalità inflitta al pilota. Marc ha dato il suo punto di vista: “Quando mi hanno dato il doppio long lap ero d’accordo. Sulla carta era per l’Argentina, poi hanno modificato la sanzione dopo due giorni. Non è colpa mia“. Il centauro spagnolo ha poi espresso la sua opinione sull’operato della FIM: “Cambieranno la regola, ma secondo me non è positivo. I piloti correranno più rischi così e si creeranno situazioni strane, come ad esempio un rientro forzato solo per scontare la penalità e poi fermarsi ai box. Bisogna trovare una soluzione diversa, ma io non sono il capo della FIM“.

GLI ORARI DEL WEEKEND

I piloti sono carichi e non vedono l’ora di scendere in pista a Le Mans per il via del 1000° GP del Motomondiale. Come di consueto, il palinsesto del weekend li vedrà impegnati a partire da domani, venerdì, con le prime sessioni di prove libere. Sabato mattina si scenderà in pista per le ultime prove, antipasto di quello che sarà lo spettacolo del pomeriggio, con qualifiche e Sprint Race. Il gran finale sarà domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 11.00. Infine, da evidenziare anche il via della stagione di MotoE: le qualifiche saranno venerdì pomeriggio, mentre le gare si terranno entrambe nella giornata di sabato.

Venerdì 12 maggio

08:30 | MotoE – FP1

09:00 | Moto3 – FP1

09:50 | Moto2 – FP1

10:45 | MotoGP – FP1

12:35 | MotoE – FP2

13:15 | Moto3 – FP2

14:05 | Moto2 – FP2

15:00 | MotoGP – FP2

17:00 | MotoE – Qualifiche

Sabato 13 maggio

08:40 | Moto3 – FP3

09:25 | Moto2 – FP3

10:10 | MotoGP – FP (non valide per i combinati)

10:50 | MotoGP – Qualifiche (Q1 + Q2)

12:10 | MotoE – GARA 1 (20 giri)

12:50 | Moto3 – Qualifiche (Q1 + Q2)

13:45 | Moto2 – Qualifiche (Q1 + Q2)

15:00 | MotoGP – SPRINT RACE (13 giri)

16:10 | MotoE – GARA 2 (20 giri)

Domenica 14 maggio

09:45 | MotoGP – Warm-up

11:00 | Moto3 – GARA (22 giri)

12:15 | Moto2 – GARA (25 giri)

14:00 | MotoGP – GARA (27 giri)

Giorgia Guarnieri

