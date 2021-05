Jack Miller è stato l’unico a riuscire ad infilare un giro buono con gomme slick nelle FP1 del GP di Francia di MotoGP. Prove caratterizzate da una condizione difficile per i piloti della classe regina, con la pioggia intermittente ad infastidirli. Secondo tempo per Johann Zarco e terza la Suzuki di Joan Mir. Quarto Pol Espargaro davanti a Marc Marquez, mentre segnaliamo l’ottima sesta posizione di Lorenzo Savadori con Aprilia.

TEMPO FRANCESE

A Le Mans il meteo l’ha sempre fatta un po’ da padrone, e le FP1 della MotoGP in questo GP di Francia 2021 non hanno fatto differenza, nonostante il tempo di Jack Miller. L’australiano ha trovato l’unico giro buono per montare le gomme slick e staccare tutti i suoi avversari di un secondo e mezzo. Dalla seconda posizione, appannaggio di Johann Zarco, tutti i piloti hanno stampato il tempo nell’ultimo giro disponibile del turno con gomme rain.

MIR, POI LE HONDA

Terzo tempo del venerdì per Joan Mir, che fino a fine turno sembrava in difficoltà. Il campione in carica ha beffato le Honda di Pol Espargaro e Marc Marquez, giunte alla bandiera a scacchi in questo ordine. Marc aveva provato a montare le slick ma non ha fatto in tempo ad uscire dal box che a dieci minuti dalla fine la pioggia è tornata a cadere sul rettilineo. Marquez è quindi tornato in pista con le rain, vista anche la scivolata in curva 2 del fratello Alex con la Honda del team LCR.

GRANDE LORENZO SAVADORI

Sesta piazza per Lorenzo Savadori, al gancio di Francesco Bagnaia che ha chiuso settimo. Lorenzo è stato decisamente bravo in una condizione difficile anche per piloti più esperti di lui sulla MotoGP. Ottavo tempo per Miguel Oliveira con la KTM, che era riuscito ad ottenere il terzo tempo salvo poi l’ultimo time attack dei suoi colleghi. Chiudono la top10 la seconda Suzuki, quella di Alex Rins, e la seconda Aprilia assegnata ad Aleix Espargaro.

MOTOGP 2021 GP FRANCIA LE MANS, FP1

Alex Dibisceglia