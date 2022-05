MotoGP | GP Francia 2022: info e orari di Le Mans

Nel weekend la MotoGP scende in pista a Le Mans per la 65^ edizione del Gran Premio di Francia, settima tappa della stagione 2022. Il meteo, a differenza del solito, non sembra creare problemi ai piloti del Motomondiale. LiveGP.it sarà come sempre in prima linea per commentare il GP di Francia su YouTube e Facebook. Andiamo ad approfondire il programma e gli orari del fine settimana francese.

MOTOGP | QUARTARARO GIOCA IN CASA DA LEADER DEL MONDIALE

La classe regina sbarca a Le Mans con la vetta della classifica piloti occupata da Fabio Quartararo. Il campione in carica ha 89 punti all’attivo, 7 in più di Aleix Espargaró e 20 lunghezze di margine su Enea Bastianini, terzo in graduatoria. Dopo il GP di Spagna, vinto da Bagnaia, la classifica si è accorciata e soli 38 punti dividono i primi otto in classifica.

A Le Mans si cercherà di approfondire la questione Suzuki, teoricamente avviata verso il ritiro a fine stagione. Mancano tuttavia delle conferme ed il costante silenzio da parte della formazione di Hamamatsu getta ancor più curiosità e attenzione sul tema, di sicuro il più importante del weekend francese.

Parlando delle edizioni passate, da quando è nata la MotoGP (2002) solamente spagnoli, italiani e australiani sono saliti sul gradino più alto del podio. La Spagna ha vinto quattro edizioni con Jorge Lorenzo, tre con Marc Marquez, due con Sete Gibernau e una volta con Dani Pedrosa e Maverick Viñales. Per quanto concerne l’Italia, invece, sono tre i sigilli di Valentino Rossi ma ricordiamo anche i successi di Marco Melandri (2006) e Danilo Petrucci (2020).

La terza ed ultima nazionalità salita sul tetto del podio è quella australiana, vincente in tre occasioni: Chris Vermeulen con Suzuki nel 2007, Casey Stoner su Honda nel 2011 e Jack Miller nel 2021, capace di regalare la seconda vittoria consecutiva a Ducati. Tra i costruttori, nell’era MotoGP comanda Honda (9 trionfi), seguita a quota 8 da Yamaha. Ducati ha due successi all’attivo, entrambi ottenuti nelle ultime edizioni, mentre Suzuki non festeggia dal 2007.

MOTO2 | CELESTINO VIETTI INSEGUITO DA OGURA, FENATI SOSTITUITO DA ALONSO LOPEZ

Terminato il GP di Spagna, vinto da Ogura, il mondiale Moto2 si profila sempre più interessante. Vietti è sì ancora in testa, ma Ogura è a soli 19 punti dal torinese e lo stato di forma del Team Asia fa presagire ad un attacco alla leadership quanto mai prossimo. Più indietro Tony Arbolino, terzo a 30 punti e con una sola lunghezza di margine su Aron Canet, stoico nel chiudere al secondo posto la gara di Jerez nonostante i forti dolori provocati dall’infortunio rimediato in Portogallo. Non sarà presente Romano Fenati, licenziato dal Team Speed Up e sostituito da Alonso Lopez, pronto a tornare nel Motomondiale dopo la parentesi CEV Moto2.

L’albo d’oro della classe intermedia vede al comando la Spagna con le quattro vittorie firmate da Toni Elias (2010), Marc Marquez (2011), Alex Rins (2016) e Raul Fernandez, vincitore lo scorso anno. Due i trionfi di Gran Bretagna, Italia e svizzera. Scott Redding (2013) e Sam Lowes (2020) sono i due britannici ad aver vinto a Le Mans; l’Italia ha festeggiato con i poi campioni Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia nel 2017 e 2018 mentre Thomas Lüthi ha portato la Svizzera sul gradino più alto del podio nel 2012 e nel 2015.

MOTO3 | GARCIA PROVA LA FUGA, FOGGIA CHIAMATO ALLA SVOLTA, GUEVARA ALL’ATTACCO

Sono i piloti citati nel titolo ad occupare le prime tre posizioni nella classifica piloti. La coppia GASGAS sembra inarrestabile e la prove di Jerez ne è la dimostrazione. Proprio in Spagna, invece, Dennis Foggia ha vissuto uno dei peggiori fine settimana della carriera ed ora è atteso ad una decisa risposta. L’italiano è secondo in classifica con 20 punti di svantaggio da Sergio Garcia 9 di margine su Izan Guevara, seguito a sua volta da Jaume Masia, in svantaggio di 33 lunghezze rispetto alla vetta della classifica. Uno dei temi più importanti del fine settimana francese sarà il confronto KTM – Honda: il costruttore austriaco sembra disporre di un netto vantaggio sull’azienda giapponese, obbligata a fare un salto in avanti per competere con le performanti KTM RC250GP.

Così come in MotoGP e Moto2, la Spagna comanda nell’albo d’oro del GP di Francia grazie alle cinque vittorie totali ottenute da Pol Espargaró, Maverick Viñales, Joan Mir, Albert Arenas e Sergio Garcia, quest’ultimo vincitore dell’edizione 2021. Due i successi italiani, il primo di Romano Fenati nel 2015 ed il secondo di Celestino Vietti nel 2020. Un trionfo a testa per Francia (Louis Rossi – 2012), Australia (Jack Miller – 2014), Sudafrica (Brad Binder – 2016) e Gran Bretagna (John McPhee – 2019).

LE MANS | CIRCUITO BUGATTI: INFO SULLA PISTA

Inaugurazione Layout attuale: 2008 (Modifica Garage Vert – curva 8)

– curva 8) Lunghezza Layout: 4,185 km

Curve: 14 curve (9 destra – 5 sinistra)

Edizioni GP Francia a Le Mans: 31

Il Circuit Bugatti di Le Mans ospita il Motomondiale senza sosta dal 2000.

GP FRANCIA 2022: ORARI DEL WEEKEND

L’intero fine settimana verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in differita su TV8. Ecco gli orari:

– Venerdì 13 maggio 2021

08:25 | MotoE – Prove Libere 1

09:00 | Moto3 – Prove Libere 1

09:55 | MotoGP – Prove Libere 1

10:55 | Moto2 – Prove Libere 1

12:35 | MotoE – Prove Libere 2

13:15 | Moto3 – Prove Libere 2

14:10 | MotoGP – Prove Libere 2

15:10 | Moto2 – Prove Libere 2

16:50 | MotoE – Qualifiche

– Sabato 14 maggio 2021

09:00 | Moto3 – Prove Libere 3

09:55 | MotoGP – Prove Libere 3

10:55 | Moto2 – Prove Libere 3

12:35 | Moto3 – Qualifiche

13:30 | MotoGP – Prove Libere 4

14:10 | MotoGP – Qualifiche

15:10 | Moto2 – Qualifiche

16:15 | MotoE – Gara 1

– Domenica 15 maggio 2021

08:20 | Moto3 – Warm Up

08:50 | Moto2 – Warm Up

09:20 | Moto2 – Warm Up

11:00 | Moto3 – Gara [22 giri] 12:20 | Moto2 – Gara [25 giri] 14:00 | MotoGP – Gara [Diretta LiveGP – 27 giri] 15:30 | MotoE – Gara 2

DIFFERITA TV8

– Sabato 14 maggio 2022



15:30 | Sintesi Qualifiche Moto3 – Moto2 – MotoGP

– Domenica 15 maggio 2022



14:05 | Moto3 – Gara

15:25 | Moto2 – Gara

17:05 | MotoGP – Gara

Matteo Pittaccio

Leggi anche: MOTO3 | DIOGO MOREIRA BATTE I BIG DEL SUPERMOTO!