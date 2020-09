Terminato il secondo weekend di gara a Misano Adriatico, al Marco Simoncelli World Circuit per il GP d’Emilia Romagna, Andrea Dovizioso rimane in testa alla classifica generale piloti per il titolo mondiale 2020, ma la Ducati, nonostante il quadro generale, sta attraversando una crisi che sembra incombere sul team ufficiale.

Dovizioso ancora primo

Arrivato al traguardo del Gran Premio dell’Emilia Romagna settimo Andrea Dovizioso detiene ancora la prima posizione nella classifica piloti del mondiale 2020 con 84 punti. Seguito ad un solo punto di distanza da Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Nonostante gli ultimi due weekend di gara a Misano non siano stati ottimi Dovizioso ha salvato il salvabile terminando questi due round conquistando punti importanti. Ciononostante, la situazione del team Ducati ufficiale sembra essere in stallo. La crisi che sta attraversando il team di Borgo Panigale non ha avuto miglioramento. A seguito della vittoria di Dovizioso nel Gran Premio d’Austria sembra un ricordo lontano. Il team Ducati dovrà lavorare duramente in vista del prossimo weekend di gara in Catalogna per poter mantenere la leadership del mondiale.

Ducati Pramac

Situazione diversa quella di Ducati Pramac. Il team clienti sembra aver trovato quello step in più che di gara in gara vede i propri piloti lottare nelle posizioni di testa. Oggi protagonista a Misano è stato proprio Pecco Bagnaia. Sfiorata la pole per aver ecceduto nei limiti verdi della pista e poi sfumata la sua prima vittoria in MotoGP per una caduta a sei giri dal termine del Gran Premio. Ma il secondo gradino del podio dello scorso weekend può essere la conferma della competitività del binomio Bagnaia-Pramac. Per i prossimi weekend il team ufficiale dovrà fare dei passi indietro e lavorare nella direzione del team Pramac per cercare di risollevare la situazione e per far in modo che Dovizioso possa lottare nelle posizioni di testa e non nelle retrovie accumulando punti utili per cercare di rimanere a galla nella classifica generale.

Nicole Facelli