La MotoGP accoglie GasGas come nuovo costruttore nel campionato a partire dal 2023. Il marchio spagnolo di proprietà KTM appoggerà il team Tech 3 Factory Team. Nel comunicato stampa GasGas viene confermato Pol Espargaró come unico pilota al momento, la seconda guida verrà annunciata a breve.

RITORNO A MATTIGHOFEN PER ESPARGARÓ

L’arrivo in MotoGP di GasGas coincide con il lieto ritorno di Pol Espargaró sotto il marchio austriaco KTM. Il #44 ora in forza al team Repsol Honda ha corso per ben quattro stagioni nel team ufficiale KTM, portando a casa ben 6 podi e terminando al 5° posto nel mondiale piloti nel 2020. Il pilota spagnolo è stato il primo a credere nel progetto MotoGP di KTM nel lontano 2017, lasciando il team Tech 3, allora equipaggiato con Yamaha. Pol Espargaró, oltre ad aver rappresentato il marchio austriaco, tornerà a collaborare con il team francese di Hervé Poncharal. Infatti lo spagnolo ha debuttato in MotoGP con Tech 3 nel 2014, dopo aver vinto il titolo Moto2 nella stagione precedente. Espargaró ha continuato la collaborazione con il team francese fino alla fine del 2016, quando ha preso il rischio di correre per un brand del tutto nuovo in MotoGP.

UN BRAND DI SUCCESSO

Anche prima di sbarcare nel motomondiale, GasGas è sempre stato un brand vincente. A partire dalle discipline off-road, GasGas si è legato a partire dal 2021 alla struttura del team Aspar sia in Moto3 che in Moto2. Nell’ultimo biennio la casa spagnola si è velocemente issata come uno dei migliori team nelle categorie minori. Il salto in MotoGP per GasGas è stato da allora solo una questione di tempo.

Pit Beirer, direttore di KTM, ha dichiarato: “GasGas è un brand vincente. Prima in MXGP, Supercross, Rally ed ora anche nei Gran Premi. È un marchio relativamente nuovo per noi e abbiamo grandi obiettivi. Grazie al nostro partner Aspar abbiamo potuto vedere GasGas al top sia in Moto3 che in Moto2. Sarebbe bello vedere GasGas in vetta anche in MotoGP. Ci tengo a ringraziare Hervé Poncharal per avere una mente aperta ed aver accettato il cambiamento da Tech 3 Factory Team a GasGas Factory Racing Team.”

Valentino Aggio

Leggi anche: MOTOGP | GP AUSTRIA, FP1: JACK MILLER PRIMEGGIA IN UNA SESSIONE MISTA