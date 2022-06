Scatta il turno di qualifiche per la MotoGP ad Assen con Aleix Espargarò autore del giro più veloce nelle FP3 e pronto a riportare l’Aprilia in pole position. Attenzione però a Fabio Quartararo, il leader di campionato è stato l’unico ad avvicinare il pilota della moto di Noale. Dovrà centrare un giro perfetto Francesco Bagnaia per centrare la quarta pole stagionale. Dovrà invece passare per la Q1 Enea Bastianini ancora in difficoltà dopo il weekend complicato del Sachsenring. Le qualifiche potrebbero però essere condizionate dalle condizioni meteo incerte e quindi sarà fondamentale centrare subito un buon tempo.

Mathias Cantarini