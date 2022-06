Prima sessione del sabato di MotoGp comandata da Aleix Espargaro, davanti al Campione del Mondo Fabio Quartararo e ad un super Maverick Vinales. Ben cinque Ducati in Top 10 con Bezzecchi in P6, seguono in ordine Bagnaia, Miller, Martin e Zarco.

SESSIONE ACCESA AD ASSEN, APRILIA IN TOP 3

In questo sabato soleggiato e con una pista in netto miglioramento, ad Assen assistiamo alla terza sessione di prove libere del weekend di MotoGp. Il primo colpo di scena lo porta Franco Morbidelli, protagonista di un brutto incidente nelle prime battute con l’italiano costretto a rientrare al box con una M1 distrutta nella ghiaia.

Parte forte Aprilia che trova subito un Maverick Vinales molto veloce, prima posizione per lui mentre rimane in terza piazza Aleix Espargaro. Il pilota spagnolo, in pista con una media all’anteriore e morbida al posteriore, riesce a tenere la testa per gran parte della sessione, mentre è diversa la strategia del suo compagno di squadra, sceso sul tracciato olandese con doppia media.

Sguardo alla Top 10 quando mancano 20 minuti al termine della sessione: comanda ancora Maverick Vinales con il tempo di 1’32″911, seguono Fabio Quartararo e Aleix Espargaro a chiudere la “virtuale” prima fila. Quarta piazza per Alex Rins su Suzuki, alle sue spalle il trio di Desmosedici formato da Bagnaia, Bezzecchi e Zarco. Chiudono i primi dieci Joan Mir, Jack Miller e Brad Binder sul filo con la sua KTM.

Enea Bastianini protagonista ancora una volta di un crash a 10 minuti dal termine del turno di libere: il pilota italiano perde il controllo della sua Ducati trovandosi poi in ghiaia con la sua Desmo del team Gresini completamente distrutta. Nessun problema per Enea che immediatamente è rientrato nel proprio box e, poco dopo, tornato in pista con una nuova moto.

Terminata la terza sessione di libere sul circuito di Assen, protagonista è Aleix Espargaro che chiude in prima posizione con 1’32″164, con lo spagnolo che ha terminato il suo ultimo run in anticipo a seguito di una caduta con la sua Aprilia. Segue il Campione del Mondo Fabio Quartararo su Yamaha a 2 millesimi di secondo, alle sue spalle l’altra Aprilia di Maverick Vinales a soli 57 millesimi dal leader. Quarta piazza per Alex Rins tallonato da un super Nakagami in quinta posizione. Chiudono poi la Top 10 ben 5 Ducati in ordine Bezzecchi, Bagnaia, Miller, Martin e Zarco. Questi i 10 piloti qualificati ufficialmente per la seconda sessione di qualifiche, che lui fasi potrete seguirle questo pomeriggio su Radio LiveGp.

RISULTATI UFFICIALE DELLA TERZA SESSIONE DI LIBERE

FINISCE QUI IL WEEKEND DI POL ESPARGARO

A pochi minuti dall’inizio della terza sessione di libere, MotoGp ha pubblicato sui propri social la notizia di fine weekend per Pol Espargaro. Il pilota spagnolo della Honda non prenderà parte al gran premio di Assen a seguito di un dolore alla gabbia toracica. Il numero 44 si porta questo infortunio dall’incidente in FP1 nel weekend del Sachsenring e dunque, dopo un recupero non completo, insieme al team ha deciso di non prendere parte al Gp d’Olanda. Il team Honda comunica poi che Stefan Bradl sarà l’unico rappresentante di casa Repsol, ad Assen, mentre si aspetterà il ritorno di Pol nel Gp di Silverstone dopo la pausa estiva.

Fabrizio Giuseppe Pignatelli

