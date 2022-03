Cambia il weekend del GP d’Argentina, ristretto a due giorni per via dei problemi sorti nel trasporto merci tra Mandalika e Termas. Alcuni equipaggiamenti, infatti, sarebbero rimasti bloccati presso l’aeroporto di Mombasa (Kenya) a causa di un problema tecnico all’aereo designato per il trasferimento. Questo rallentamento ha messo in difficoltà una buona parte del paddock, aiutato dagli organizzatori grazie alla cancellazione delle attività previste nel venerdì di libere.

Tutt’ora alcune squadre sono in attesa di ricevere il materiale necessario per scendere in pista. La consegna dovrebbe essere prevista quest’oggi in tarda serata, scenario che non avrebbe permesso alle squadre di farsi trovare preparate in occasione delle prime sessioni di prove libere. Dunque, come annunciato nel primo paragrafo, domani le tre categorie del Motomondiale non scenderanno in pista, saltando di fatto i primi due turni di prove.

Il nuovo programma ufficiale sarà perciò racchiuso in due giorni: la MotoGP avrà a disposizione tre turni di prove libere, l’ultimo dei quali andrà a sostituire le FP4, mentre Moto2 e Moto3 saranno protagoniste in due sessioni. In base a ciò, ogni categoria ha perso un turno di prove che sarebbe stato davvero utile nel weekend di Termas, pista assente dal calendario nel biennio 2020-2021.

In base al nuovo programma del GP d’Argentina il sabato assumerà un ritmo decisamente più elevato. Le varie sessioni saranno divise da pause molto corte e l’attività in pista sarà intensa e costante dalle ore 13:45 (FP1 Moto3) alle 23 circa, quando verrà assegnata la Pole Position della classe MotoGP. Avendo meno tempo squadre e piloti dovranno limitare errori e imprevisti che potrebbero compromettere sia il lavoro delle libere sia, soprattutto, la prestazione delle qualifiche. Non cambia, invece, il programma domenicale, invariato rispetto all’originale con i warm-up dalle ore 14:35 e le tre gare alle 17:00 (Moto3), 18:20 (Moto2) e 20:00 (MotoGP). Stessi orari ma distanze diverse perché questa rivoluzione ha comportato anche la riduzione dei giri previsti per i tre Gran Premi. La Moto3 passa da 21 a 14, la Moto2 da 23 a 15 e la MotoGP da 25 a 18 tornate.

IL NUOVO PROGRAMMA DEL GP D’ARGENTINA 2022

Sabato 2 aprile 2022

Moto3 | FP1 – 13:45

Moto2 | FP1 – 14:40

MotoGP | FP1 – 15:35

Moto3 | FP2 – 16:35

Moto2 | FP2 – 17:30

MotoGP | FP2 – 18:25

Moto3 | Qualifiche – 19:35

Moto2 | Qualifiche – 20:30

MotoGP | Prove Libere 3 – 21:25

MotoGP | Qualifiche – 22:05

Domenica 3 aprile 2022

Moto3 | Warm-up – 14:35

Moto2 | Warm-up 14:55

MotoGP | Warm-up 15:15

Moto3 | Gara – 17:00 (14 giri)

Moto2 | Gara – 18:20 (15 giri)

MotoGP | Gara – 20:00 (18 giri)

Matteo Pittaccio

