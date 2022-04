Aleix Espargaró regala all’ Aprilia la prima pole position in MotoGP nel GP di Argentina. Lo spagnolo ha portato la moto di Noale in prima posizione dopo il dominio nel corso delle FP2: anche Maverick Viñales è andato molto bene, 5° in griglia per domani. In prima fila con il #41 ci saranno Jorge Martín e Luca Marini, le due GP22 che non ti aspetti.

Il fratello del poleman, Pol Espargaró apre la seconda fila, insieme alla seconda Aprilia e a Fabio Quartararo. È un disastro per il team interno Ducati: Jack Miller è solo 11° dopo la caduta, mentre Francesco Bagnaia è addirittura 13°, eliminato in Q1 insieme a Enea Bastianini (14°).

Q1: BENE HONDA, FUORI BASTIANINI E BAGNAIA

La qualifica si apre con una notizia shock: il leader del mondiale Enea Bastianini e Francesco Bagnaia non riescono a passare il taglio del Q1. I due piloti Ducati non riescono a migliorare i tempi fatti segnare dalle Honda di Pol Espargaró e Takaaki Nakagami, che volano in Q2. Bagnaia in particolare si è portato dietro un problema al posteriore per tutta la sessione, soprattutto in curva 11 la GP22 del piemontese si è scomposta visibilmente per tutto il turno, facendogli perdere molto tempo.

Franco Morbidelli partirà dalla 15^ casella, affiancato dal vincitore di Mandalika Miguel Oliveira. I due italiani Marco Bezzecchi e Andrea Dovizioso seguono e partiranno domani ai margini della top 20.

Q2: PRIMA POLE POSITION PER APRILIA IN MOTOGP

Ancora prima che la sessione cominciasse Joan Mir ha già visto la propria qualifica rovinata: la Suzuki del #36 non ha voluto saperne di accendersi. I meccanici della casa di Hamamatsu hanno così deciso di optare per la seconda moto. Jack Miller ha dovuto a sua volta usare la seconda moto, a causa della caduta in curva 1 dopo il primo tentativo lanciato.

Dopo un primo tentativo da capogiro, Espargaró e Aprilia si sono visti sfumare il sogno della pole position a causa di un giro formidabile di Martín, quasi sicuro della partenza al palo per la gara di domani. Invece il volpone di Aprilia, alla sua 200^ gara in carriera, tira fuori dal cilindro un 1:37.688 che è a soli 4 millesimi dal record assoluto della pista, risalente al 2014. È la seconda pole position in MotoGP al GP di Argentina per il #41, dopo quella conquistata nel lontano 2015 in Catalunya sulla Suzuki.

Luca Marini chiude in maniera stupefacente la propria qualifica, precedendo la Honda di soli 46 millesimi: è la prima volta che il neonato team VR46 porta una moto in prima fila. Frustrato sicuramente è Fabio Quartararo, ostacolato da Jack Miller nell’ultimo tentativo in curva 7 mentre stava migliorando la propria prestazione. Le due Suzuki chiudono in 7^ e 8^ posizione, con Rins a precedere Mir. Un anonimo Johann Zarco chiude la terza fila davanti a Nakagami, Miller e Binder.

