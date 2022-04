A pochissimi giorni dal suo 17° compleanno, Fermin Aldeguer si fa un bellissimo regalo conquistando la prima pole stagionale di Moto2 in quel di Termas De Rio Hondo, Argentina. Il giovane spagnolo ferma il cronometro sull’ 1:43.306, che gli permetterà domani di partire accanto a Adrian Fernanez e Tony Arbolino.

Q1

Cameron Beaubier è il primo a lanciarsi in pista, seguito da Marcos Ramirez e Zonta Van Der Goorbergh. Il primo degli italiani è Romano Fenati è settimo. Dalla Porta va subito al vertice, in un primo quarto d’ora molto combattuto: il tempo del toscano è 1:44.603.

Alle sue spalle Van Der Goorbergh, Jeremy Alcoba e Simone Corsi. Sesto il nostro Nicco Antonelli, mentre viaggia in P11 Alessandro Zaccone. Le carte in tavola sono destinate a cambiare ancora: dopo il miglior tempo del #19, arriva come un fulmine Van Der Goorbergh, che ferma il cronometro sull’1:44.213!

Quindi Dalla Porta, Corsi e Marcel Schrotter. Beaubier tuona ancora e torna al comando grazie all’1:44.132, a seguirlo Gonzalez, Van Der Goorbergh e Dalla Porta. Ultima possibilità per i piloti per accedere alla Q2: la pole provvisoria rimane nelle mani di Beaubier, quindi Gonzalez, Zonta Van Der Goorbergh e Schrotter, che purtroppo estromette il nostro Dalla Porta fuori dalla Q2.

Q2

Sam Lowes è il primo ad andare al comando, ma un agguerrito Bo Bendbesneyder prende il posto dell’inglese. Secondo temporaneamente Aron Canet ed il giapponese Ai Ogura. Manuel Gonzales ottiene poi un tempo ancor più basso del rider olandese, ovvero 1:43:761.

Ancora un cambio al vertice con Celestino Vietti che ferma il cronometro sull’1:43.758. Il rider nostrano mette le ruote davanti a quelle di Gonzales e Chantra, quindi Fernandez si porta in testa con un 1:43.456.

Arriva infine Aldeguer, che prima ottiene la pole provvisoria e poi abbassa il proprio record! 1:43.306 è il tempo che regala la pole position al giovane iberico, che nel giro finale ci prova, ma non riesce a migliorarlo ulteriormente.

Una prima pole che non arriva solo per lo stesso #54, ma è anche il terzo pilota diverso ad ottenerla su 3 gare ed è la prima pole per il team Speed Up dal 2020, quando il miglior tempo andò ad Aron Canet nel GP d’Austria.

Domani la gara dalle 18.20 italiane, con Aldeguer, Fernandez e Arbolino in prima fila!

Giulia Scalerandi