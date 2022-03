La MotoGP sbarca in America Latina tornando a Termas de Rio Hondo dopo tre anni di assenza. Il Circus riabbraccia l’Argentina dopo la pandemia e l’incendio che distrusse la sala stampa nel febbraio dello scorso anno. Una trasferta impegnativa per addetti ai lavori e mezzi che stanno avendo difficoltà a raggiungere la pista argentina. Come per l’ultimo round indonesiano anche a Termas sarà da scoprire la situazione del nastro d’asfalto inutilizzato da oltre tre anni. Come sempre la squadra di LiveGP.it racconterà in diretta il Gran Premio d’Argentina sui nostri canali.

MOTOGP | BASTIANINI SEMPRE LEADER, BAGNAIA IN CERCA DI RISCATTO E L’ASSENZA DI MARQUEZ

I primi due GP dell’anno ci lasciano un campionato ancora apertissimo con Enea Bastianini leader del campionato con 30 punti. Secondo in classifica Brad Binder, KTM nelle prime due gare ha raccolto una vittoria (grazie a Miguel Oliveira, ndr) ed un secondo posto si è rivelata la vera sorpresa della MotoGP d’inizio stagione. Il Campione del Mondo MotoGP 2021 Fabio Quartararo si trova a tre punti da Enea e cerca il primo successo stagionale in Argentina. Deve invece iniziare a recuperare punti importanti Pecco Bagnaia, dopo lo zero in Qatar ed il solo punto conquistato in Indonesia. Il suo è stato un via difficoltoso che però grazie alla stagione più lunga della storia del motomondiale può ancora raddrizzarsi. Chi invece non ci sarà in Argentina è Marc Marquez, le visite dei giorni scorsi hanno confermato il miglioramento del problema di diplopia ma non abbastanza da consentirgli di prender parte al round sudamericano. Marc proverà ad esserci ad Austin suo terreno di caccia preferito del calendario ma molto più probabilmente lo riabbracceremo in Europa a fine mese.

MOTO2 | TUTTI A CACCIA DI CELESTINO

In questo inizio di stagione ha sorpreso tutti, sempre veloce e costante nei test ma mai il più veloce. Iniziata la stagione Celestino Vietti ha invece trovato la chiave giusta e grazie ad una vittoria ed un secondo posto comanda la classifica. Alle sue spalle un Aron Canet passato dalla Boscoscuro alla Kalex sempre molto veloce e lontano solo nove punti dal pilota piemontese. Sam Lowes invece con soli 29 punti è si terzo nel mondiale ma non è mai sembrato in grado di vincere come invece era successo dodici mesi orsono. Lo squadrone KTM Ajo cerca infine la rivincita dopo due prestazioni opache dei suoi piloti che avevano dominato il precampionato. Augusto Fernandez chiamato alla conquista del titolo e Pedro Acosta, rookie meraviglia nei primi due round hanno pagato caro errori che li hanno portati lontano delle zone del podio.

MOTO3 | LA GIOVANE ITALIA CONTRO LE GASGAS

La classe d’ingresso del motomondiale arriva in Argentina con due vittorie italiane, la prima grazie ad Andrea Migno e la seconda grazie a Dennis Foggia. Quest’ultimo grazie soprattutto allo zero di “Mig” dovuto ad un entrata che definiremmo ottimistica di Sasaki in Indonesia è leader del mondiale. Il pilota della VR46 Rider Academy si deve invece consolare coi 25 punti conquistati in Qatar che gli valgono comunque il quarto posto nel mondiale. Tra di loro le due GASGAS del team Aspar con Sergio Garcia e Izan Guevara agguerritissimi in cerca del primo successo stagionale.

MOTOMONDIALE | GP DELL’ARGENTINA 2022 – PROGRAMMA E ORARI

Venerdì 1 aprile 2022

Moto3 | FP1 – 14:00

Moto2 | FP1 – 14:55

MotoGP | FP1 – 15:50

Moto3 | FP2 – 18:15

Moto2 | FP2 – 19:10

MotoGP | FP2 – 20:05

Sabato 2 aprile 2022

Moto3 | FP3 – 14:00

Moto2 | FP3 – 14:55

MotoGP | FP3 – 15:50

Moto3 | Qualifiche – 17:35

Moto2 | Qualifiche – 18:30

MotoGP | FP4 – 19:25

MotoGP | Qualifiche – 20:05

Domenica 3 aprile 2022

Moto3 | Warm Up – 15:00

Moto2 | Warm Up – 15:20

MotoGP | Warm Up – 15:40

Moto3 | GARA – 17:00 [21 giri] Moto2 | GARA – 18:20 [23 giri] MotoGP | GARA – 20:00 [25 giri]

