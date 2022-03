MotoGP | Marc Márquez salta il GP d'Argentina

Nonostante i miglioramenti circa la diplopia, Marc Márquez non correrà il GP d’Argentina con lo scopo di recuperare evitando ulteriori rischi in pista. L’otto volte campione del mondo ha saltato il Gran Premio d’Indonesia a causa del violento high-side sofferto durante il warm up, evento che ha fatto riaffiorare il problema alla vista.

Secondo quanto pubblicato dal Repsol Honda Team, Márquez si è sottoposto alle cure del Dr. Sánchez Dalmau presso la Hospital Clinic di Barcellona. La condizione fisica del pupillo HRC è stata analizzata ieri, lunedì 28 gennaio, quando si è svolto un secondo e più approfondito controllo medico. L’ultimo esame ha evidenziato dei notevoli miglioramenti per quanto concerne la diplopia, tanto da considerare i progressi molto positivi.

.@marcmarquez93 to miss Argentina GP The Repsol Honda Team rider has already shown very favourable improvements with his diplopia after visiting the Hospital Clínic and an examination from Dr. Sánchez Dalmau. 📄 https://t.co/RzXkwjq00n pic.twitter.com/b9JbMPi1wt — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) March 29, 2022

RISCHI AL MINIMO PER MM93, BRADL PRONTO A CORRERE

Ciò nonostante, come anticipato poche righe sopra, Marc Márquez approccerà il processo di riabilitazione seguendo la stessa strada intrapresa dopo l’incidente avvenuto in allenamento alla fine dello scorso anno. L’obiettivo sarà quello di minimizzare i rischi e di sottoporsi a controlli regolari. In base a ciò, il pilota spagnolo sarà probabilmente sostituito da Stefan Bradl, riferimento di HRC per quanto concerne i ruoli di collaudatore e sostituto.

L’ultimo Gran Premio corso dal tedesco, iridato Moto2 2011, è stato il Gran Premio della Comunità Valenciana, chiuso in quindicesima posizione. Inoltre, Stefan Bradl ha partecipato ad ulteriori quattro eventi della stagione passata: i due round del Qatar come sostituto di Márquez e i Gran Premi di Spagna e Riviera di Rimini nel ruolo di wild card.

DOTTOR SANCHEZ DALMAU: “OTTIMA EVOLUZIONE MA RECUPERO NON COMPLETO”

Nel comunicato ufficiale si leggono anche le parole del Dottor Dalmau: “La seconda visita neuro-oftalmologica svolta lunedì ha mostrato un’ottima evoluzione del quadro clinico dopo la paralisi del quarto nervo dell’occhio destro sopravvenuta dopo l’incidente di Mandalika. Il recupero non è ancora completo e Márquez deve seguire il regime terapeutico prestabilito attraverso un trattamento conservativo.”

Ricordiamo che questa sia la terza volta che Marc Márquez affronti il problema della diplopia, risalente principalmente all’incidente avvenuto nelle prove del GP della Malesia 2011, quando il 29enne di Cervera correva in Moto2. La speranza del pilota e della squadra è quella di tornare in pista nel GP delle Americhe nel circuito di Austin, insieme al Sachsenring storico feudo del portacolori Honda.

Matteo Pittaccio

