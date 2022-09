Enea Bastianini ha vinto il GP d’Aragon, 15mo appuntamento del Motomondiale 2022. Il romagnolo svetta nel deserto aragonese primeggiando su Francesco Bagnaia che riduce drasticamente il proprio gap in classifica su Fabio Quartararo (Yamaha).

Il francese non è riuscito ad arrivare al traguardo, out al primo giro dopo un contatto con Marc Marquez (Honda). Il campione del mondo in carica ha attualmente solo 10 punti di vantaggio sul #63 del gruppo che è stato semplicemente perfetto per tutto l’evento. Terza posizione finale per l’iberico Aleix Espargarò (Aprilia), abile a precedere il sudafricano Brad Binder (KTM).

LA CRONACA LIVE

Luca Pellegrini