MotoGP | GP Aragon: info e orari del Motorland

La MotoGP si prepara a correre la tredicesima edizione del GP d’Aragon, sede del quindicesimo round della stagione 2022. Tra la battaglia per il titolo tra Quartararo, Bagnaia e Aleix Espargaró, il ritorno di Marc Marquez e lo spettacolo offerto da Moto2, Moto3 e Rookies Cup, il circuito di Teruel offrirà sicuramente spettacolo. Come sempre LiveGP.it trasmetterà la radiocronaca di qualifiche e gara della MotoGP sui canali social.

MOTOGP | BAGNAIA A CACCIA DELLA QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA, TORNA MARC MARQUEZ

Nel circuito progettato e costruito nei pressi di Alcañiz la MotoGP sarà sicuramente sotto la lente d’ingrandimento per due motivi. Innanzitutto, il confronto per il titolo si fa sempre più acceso e, dopo il poker infilato da Bagnaia, il gap tra il ducatista ed il leader Fabio Quartararo si attesta a soli 30 punti. Inoltre, anche Aleix Espargaró non sembra voler mollare la presa, presentandosi al MotorLand Aragon con sole 33 lunghezze di ritardo dalla vetta iridata.

Il secondo punto focale riguarda Marc Marquez, pronto a ritornare in sella alla RC213-V dopo aver saltato ben sei fine settimana di gare. L’otto volte campione del mondo, caduto violentemente al Mugello, ha deciso di prendere distanza dal paddock del MotoGP per circa tre mesi con l’obiettivo di risolvere una volta per tutte i problemi al braccio. Tornato ad allenarsi in moto, Marquez ha anche ricevuto il nulla osta dai medici e sfrutterà il weekend di Aragon per mettere alla prova il proprio fisico in vista del GP del Giappone, dove HRC festeggerà il 50° anniversario di attività. Da non sottovalutare anche il ritorno dell’iridato 2020 Joan Mir, sotto i ferri per l’infortunio alla caviglia destra rimediato all’inizio del GP d’Austria.

LA MOTOGP AD ARAGON | I NUMERI

MOTO2 | FERNANDEZ – OGURA PER LA VETTA MONDIALE

Mentre Alonso Lopez festeggiava il primo trionfo nel Motomondiale in quel di Misano, Augusto Fernandez arrivava terzo e guadagnava punti su Ai Ogura, diretto rivale per il mondiale. Due settimane dopo la Moto2 raggiunge Aragon con gli stessi protagonisti a catalizzare le luci dei riflettori. Fernandez ha quattro punti di vantaggio su Ogura, che può focalizzare la propria attenzione direttamente sullo spagnolo del Team Ajo vantando un cospicuo vantaggio su Canet e Vietti, rispettivamente in ritardo di 41 e 42 lunghezze.

I NUMERI DELLA MOTO2 AL MOTORLAND

MOTO3 | GUEVARA LEADER PER LA PRIMA VOLTA

Per la prima volta in carriera Izan Guevara inizierà un round del Motomondiale in testa alla classifica. A Misano il campione CEV Moto3 2020 ha concretizzato il sorpasso sul compagno di box Sergio Garcia che, nonostante il complicato weekend italiano, ha soli 11 punti di svantaggio. Nonostante la vittoria in Italia, Foggia è ancora messo alle strette. Fresco dell’annuncio del passaggio in Moto2 con Italtrans nel 2023, il romano dovrà provare a vincere tutte le gare restanti per annullare il gap di 35 punti e, eventualmente, entrare nella classe Intermedia con il titolo tra le mani.

IL MOTORLAND ARAGON

Inaugurazione Layout attuale: 2010

Distanza di gara Moto3: 19 Giri (96,5 km)

Distanza di gara Moto2: 21 Giri (106,6 km)

Distanza di gara MotoGP: 23 Giri (116,8 km)

Lunghezza: 5,078 metri

Curve: 17 (7 destra – 10 sinistra)

Rettilineo più lungo: 968 metri (curve 15-16)

GLI ORARI E IL PROGRAMMA DEL GP D’ARAGON

Il weekend del MotorLand Aragon sarà trasmesso in diretta su Sky Sport ed in chiaro su TV8, dove andranno in onda le qualifiche del sabato e le gare della domenica.

Venerdì 16 Settembre

09:00 | Moto3 – FP1

09:55 | MotoGP – FP1

10:55 | Moto2 – FP1

13:15 | Moto3 – FP2

14:10 | MotoGP – FP2

15:10 | Moto2 – FP2

Sabato 17 Settembre

09:00 | Moto3 – FP3

09:55 | MotoGP – FP3

10:55 | Moto2 – FP3

12:35 | Moto3 – Qualifiche

13:30 | MotoGP – FP4

14:10 | MotoGP – Qualifiche

15:10 | Moto2 – Qualifiche

Domenica 18 Settembre

09:00 | Moto3 – Warm Up

09:20 | Moto2 – Warm Up

09:40 | MotoGP – Warm Up

11:00 | Moto3 – Gara

12:20 | Moto2 – Gara

14:00 | MotoGP – Gara

Matteo Pittaccio

