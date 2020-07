E’ ancora Fabio Quartararo ad aggiudicarsi la vittoria del GP di Andalusia di MotoGP dopo una gara dominata dal primo all’ultimo giro. Secondo Maverick Vinales che conquista la posizione proprio sul finale ai danni di Valentino Rossi, autore di una grande gara.

DOMINIO QUARTARARO, PODIO PER ROSSI

Una gara dominata dall’inizio alla fine per Fabio Quartararo che non è mai stato impensierito dagli avversari in questo GP di Andalusia. Autore di un ottima partenza, il francese ha preso il largo e non c’e stato niente da fare per gli inseguitori prendendosi una vittoria alla Lorenzo. Adesso il sogno del titolo Mondiale si fa sempre più concreto per El Diablo.

Seconda posizione per Maverick Vinales dopo una battaglia negli ultimi giri con Valentino Rossi che si deve accontentare invece della terzo gradino del podio. Grande prova del Dottore che ha martellato giri costanti dall’inizio alla fine, lasciando sperare di aver risolto i problemi di surriscaldamento del posteriore con una gara finalmente concreta e con il coltello tra i denti.

QUARTO NAKAGAMI, GRANDE RIMONTA DEL DOVI

Quarto Nakagami con la LCR Honda, seguito da Mir con la Suzuki. Sesta posizione invece per Andrea Dovizioso, autore di una grandissima rimonta dalla quattordicesima posizione. Per il forlivese il passo gara mostrato oggi non è bastato per ripetere l’impresa di settimana scorsa. Settimo Pol Espargaro con la KTM, davanti ad Alex Marquez, Johann Zarco ed Alex Rins che chiude la top ten.

Da segnalare la rottura del motore per Pecco Bagnaia che era riuscito a rimontare fino alla seconda posizione e prendere un buon margine sul duo Yamaha a pochi giri dalla fine. Buona prova comunque del nostro Pecco che finalmente sembra aver trovato il feeling con la Desmosedici e speriamo possa essere autore di un 2020 da protagonista. Ritiro anche per Jack Miller autore di una caduta, e per Franco Morbidelli che ha visto ammutolirsi la sua M1 mentre era in lotta per il podio.

Julian D’Agata