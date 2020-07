La Yamaha monopolizza il venerdì di prove libere a Jerez de la Frontera per il GP d’Andalusia con i tempi migliori segnati da Maverick Viñales e Valentino Rossi. Un venerdì, all’inizio del fine settimana andaluso, che annuncia la conferma di una M1 “ritrovata”.

Miglior tempo combinato (Fp1 e Fp2) della giornata in 1:37.063 segnato da Maverick Viñales seguito da Valentino Rossi. Vicino anche Franco Morbidelli con il quarto tempo di giornata. Una Yamaha che sembra “ritrovata” a conferma del primo weekend del 2020 tenutosi la scorsa settimana sempre a Jerez nel GP di Spagna. Il Gran Premio di Andalusia, Jerez bis, si preannuncia ricco di sorprese e conferme, che potrebbero essere segnate dalla stessa Yamaha.

LE DICHIARAZIONI DEI PILOTI

Valentino Rossi: “Sono contento di questa giornata, è un buon tempo e un segnale positivo per il weekend, perché abbiamo cambiato un po’ di cose nell’assetto della mia Yamaha e riesco ad andar meglio e ad essere più veloce. Nel pomeriggio, come al solito, le temperature si alzano e fatico di più, ma riesco a guidare meglio e a consumare meno le gomme ed è una cosa molto importante. Ho un buon passo anche con le mescole usate, devo migliorare la percorrenza nelle curve 2, 3 e 7, ma sento di essere più competitivo della settimana scorsa quando la moto scivolava ed era difficilissimo. Riesco a guidare come voglio, questo è molto importante, anche se c’è ancora da lavorare. Col caldo facciamo ancora più fatica rispetto al mattino.”

Maverick Viñales: “Oggi mi sono sentito davvero bene in moto. Abbiamo provato un nuovo assetto, che è un miglioramento, e questa è la cosa più importante. Giro dopo giro mi sento meglio. Quindi, dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, perché penso che questo sia la maniera di portare la moto al top. Questo pomeriggio stavo lavorando sulla gomma dura e sulla media. Dobbiamo capire come funzionano per noi tutte le specifiche delle gomme, perché domenica farà molto caldo, quindi dobbiamo sapere cosa possiamo fare. Ma il feeling è ottimo con qualsiasi pneumatico”.

Nicole Facelli