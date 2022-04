Alex Rins comanda la prima sessione di prove libere del GP delle Americhe di MotoGP. Il pilota Suzuki ha inanellato una serie di giri veloci proprio sul finire del turno, abbassando in sequenza i suoi migliori tempi sul giro. Ancora un’ottima Aprilia, che per il momento brilla con Maverick Vinales, secondo a soli 8 millesimi da Rins. Riflettori puntati su Marc Marquez, rientrato dopo l’infortunio rimediato in Indonesia. Lo spagnolo per buona parte della sessione è riuscito a tenersi al comando, ma non è riuscito a migliorarsi nel finale chiudendo poi in quinta posizione davanti al compagno Pol Espargaro.