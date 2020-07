Il team Petronas Yamaha SRT ufficializza il rinnovo del contratto con Franco Morbidelli. Il pilota italo-brasiliano potrà correre in sella alla Yamaha YZR-M1 anche nel biennio 2021-2022.

Ad una settimana dall’inizio del mondiale 2020 per la MotoGP arriva il rinnovo per Franco Morbidelli. Il pilota italo-brasiliano correrà anche per il biennio 2021-2022 con il team Petronas Yamaha SRT alla guida della Yamaha YZR-M1. Il numero 21, campione del mondo Moto2 2017, corre con il team Petronas dal 2019 e sta per iniziare la sua seconda stagione in classe regina con lo stesso. Lo scorso anno ha raggiunto la decima posizione nella classifica generale piloti, con ben 115 punti totali guadagnati durante l’intera stagione.

Il suo potenziale potrebbe essere stato oscurato dalla stella nascente Fabio Quartararo, suo compagno di team già dallo scorso anno, che ha raggiunto in poco tempo risultati fuori dal comune. Il team Petronas, nonostante questo, ha sempre riconosciuto il potenziale di Morbidelli e lo stesso Razlan Razali, team manager Petronas, ha dichiarato piena fiducia nei suoi confronti.

Razlan Razali: “Siamo lieti di confermare che Franky continuerà con noi il prossimo anno. È un pilota di grande talento e una grande risorsa per il team. Franky è sempre stato nei nostri piani per il futuro, quindi è una grande gioia, per noi e per lui, essere in grado di confermare che correrà per noi nel 2021 e 2022. Ha il potenziale per raggiungere il gradino più alto del podio e questo è ciò per cui tutti noi lavoreremo sodo. Abbiamo assoluta fiducia in Franky anche prima dell’inizio di questa stagione. Siamo fiduciosi che abbia le carte in regola per essere competitivo da Jerez e sappiamo che si migliorerà e maturerà in tutte le aree negli anni a venire. Franky fornirà al team stabilità e competitività e non vediamo l’ora di tornare in pista!”

Franco Morbidelli: “Sono molto felice di rinnovare con il Yamaha Sepang Racing Team di PETRONAS, visto che abbiamo trascorso una stagione fantastica insieme l’anno scorso. Penso che sia importante per me continuare con lo stesso team, moto e ambiente in futuro, dato che è fantastico lavorare con loro. Lavoriamo tutti bene insieme ed è molto divertente lavorare con tutta l’equipe PETRONAS SRT. Voglio ringraziarli per l’opportunità che mi stanno offrendo in quanto è un grande onore guidare per loro. Lavorerò sodo per dare loro risultati ancora maggiori e persino migliori di quelli ottenuti nel nostro primo anno insieme. Non vedo l’ora di tornare a correre per mostrare il nostro potenziale. Sono così felice di avere la possibilità di continuare a fare ciò che amo con una squadra che amo.”

Nicole Facelli