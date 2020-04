Nel fine settimana spazio alla terza Virtual Race della MotoGP, il Red Bull Virtual Gran Prix of Spain sul tracciato di Jerez. Per la prima volta verranno inserite Moto2 e Moto3, il tutto tutto per supportare “Two Wheels for Life”, la Onlus del Motomondiale impegnata anch’essa nella lotta al Covid-19.

Dopo l’anticipazione di qualche giorno fa, emergono i primi dettagli e la line-up ufficiale per quanto riguarda la terza Virtual Race nel contesto dello #StayAtHomeGP. Il 3 maggio, data originaria del Gran Premio di Spagna sul tracciato di Jerez, ci sarà il Red Bull Virtual Grand Prix of Spain, che comprenderà anche Moto2 e Moto3.

Per la prima volta quindi ci sarà tutto il weekend online del Motomondiale con qualifiche prima delle gare, gare delle tre classi a partire dalle 15 di domenica 3 maggio ed interviste Instagram subito dopo la fine della gara della MotoGP.

Sia MotoGP che Moto2 e Moto3 potranno mettere le mani su MotoGP 20, il nuovo videogame del partner storico di MotoGP, Milestone, rilasciato dalla software house italiana lo scorso 23 aprile.

Causa

Two Wheels for Life, l’associazione benefica di Dorna, ha lanciato una raccolta fondi in occasione di questa Virtual Race per la lotta contro il Covid-19. Il ricavato sarà utilizzato per comprare attrezzature per combattere il diffondersi del virus nell’Africa sub-Sahariana.

Regolamento

Con l’ingresso di Moto2 e Moto3 ad accompagnare la MotoGP in questa occasione, cambia un po’ il format del weekend virtuale. Le qualifiche verranno disputate prima delle gare ma non verranno trasmesse, dando quindi priorità alle gare stesse che partiranno nell’ordine solito di partenza del weekend vero: prima Moto3, poi Moto2 ed infine MotoGP. Moto3 e Moto2 disputeranno 8 giri ciascuna, ovvero il 35% della lunghezza reale della gara mentre saranno 13 i giri della MotoGP, ovvero il 50% della lunghezza reale (26 giri).

Broadcast partner

Come nelle due precedenti Virtual Races, anche il Virtual Grand Prix of Spain sarà visibile sui canali Youtube MotoGP e MotoGP eSport, su Sky Sport MotoGP e sui principali broadcaster europei e globali. Al termine della gara della MotoGP ci saranno le interviste Instagram con i protagonisti così scaglionate: MotoGP alle 17, Moto2 alle 17.30 e Moto3 alle 18.

Line-up

Il Red Bull Virtual Grand Prix of Spain vedrà al via 11 piloti della MotoGP, 10 piloti per la Moto2 e 10 per la Moto3. Ecco quindi le line up confermate ad oggi.

MotoGP

Repsol Honda Team: Marc Marquez, Alex Marquez

Ducati Team: Danilo Petrucci

Monster Energy Yamaha MotoGP: Maverick Viñales

Team Suzuki Ecstar: Alex Rins

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Red Bull KTM Tech 3*: Miguel Oliveira, Iker Lecuona

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Un solo pilota per team, tranne Repsol Honda che può schierare la line-up completa quale campione in carica tra i team. KTM Factory cede il suo posto al team Tech3, Nakagami non sarà presente per la non disponibilità di MotoGP 20 nel suo paese. Assente anche Crutchlow, che non disputerà le gare virtuali.

Moto2

Red Bull KTM Ajo: Jorge Martin

Flexbox HP 40: Lorenzo Baldassarri

Italtrans Racing Team: Enea Bastianini

American Racing: Marcos Ramirez

Beta Tools Speed Up: Jorge Navarro

Liqui Moly Intact GP: Marcel Schrötter

Aspar Team: Aron Canet

Petronas Sprinta Racing: Jake Dixon

NTS RW Racing GP: Bo Bendsneyder

Sky Racing Team VR46: Luca Marini

Moto3

Aspar Team Gaviota: Albert Arenas

Leopard Racing: Dennis Foggia

SIC58 Squadra Corse: Niccolo Antonelli

Kömmerling Gresini Moto3: Gabriel Rodrigo

Rivacold Snipers Team: Tony Arbolino

Red Bull KTM Ajo: Raul Fernandez

Estrella Galicia 0,0: Sergio Garcia

Red Bull KTM Tech 3: Deniz Öncü

Sterilgarda Max Racing Team: Alonso Lopez

BOE Skull Rider Facile Energy: Riccardo Rossi

Un evento di portata storica che coinvolge anche le classi minori (fino ad ora estromesse ma solo per tastare il terreno di apprezzamento di queste gare) e in favore dell’associazione benefica Two Wheels for Life.

Leggi anche: MOTOGP ESPORT | I NUMERI DELL’ULTIMA VIRTUAL RACE E IL PROGETTO DORNA

Marco Pezzoni