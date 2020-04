Con una nota apparsa sul sito MotoGP eSport, Dorna ha “dato i numeri” dell’ultima Virtual Race disputata ed ha lanciato sia la prossima gara (il 3 maggio a Jerez) che il progetto riguardante l’inserimento di Moto2 e Moto3 per un week-end che assomigli il più possibile al reale.

Le due Virtual Races disputate hanno riscosso molto successo, soprattutto quella austriaca ha avuto un grandissimo seguito da parte non solo del pubblico, ma anche dei partner della MotoGP, che si sono convinti della bontà del progetto lanciato da Dorna.

Sull’onda di questo entusiasmo, Dorna ha pubblicato i numeri derivati dall’ultima Virtual Race, annunciandone una terza in programma il 3 maggio sul tracciato di Jerez, con progetto relativo anche all’inserimento di Moto2 e Moto3.

Numeri

Nella giornata odierna, Dorna ha sciorinato i numeri relativi alla seconda Virtual Race MotoGP eSport in relazione alla gara del Mugello di un paio di settimane prima. Ed i numeri testimoniano quanto broadcaster, pubblico e partner credano in questo progetto lanciato da Dorna, coinvolgendo i piloti ufficiali.

TV

29 broadcast partner, tra i quali Sky Italia, Canal+, Dazn, BT Sports e Servus TV per l’Europa, NBC, Fox Brazil ed ESPN per il continente americano più le TV di Russia ed il continente asiatico ed africano, hanno permesso agli abitanti dei 5 continenti di godersi le immagini spettacolari (ricordiamo prese dal canale YouTube ufficiale della MotoGP) della seconda Virtual Race.

Pubblico

Non solo le TV hanno accolto con piacere la seconda Virtual Race, ma anche il pubblico non è stato da meno. Durante l’evento sono stati creati 520 pezzi di contenuti digitali, inclusa la trasmissione completa, per un totale di 75 milioni di impressioni quando sono stati coinvolti team, piloti e MotoGP™. Questo è un aumento del 25% sulla prima Gara Virtuale, con visualizzazioni di video che aumentano anche da 13 a 14 milioni e la seconda gara live stessa guadagna viste per raggiungere 3,2 milioni. Ancora una volta, oltre 2,5 milioni di interazioni con contenuti correlati a Virtual Race 2, con i fan che hanno trovato molto di cui parlare! In totale, tutto ciò aggiunge un totale di 8,5 milioni di minuti di contenuti di Virtual Race 2 visualizzati, con un aumento di oltre un quinto.

Prossima Virtual Race e Progetto Dorna

Dorna ha annunciato per il 3 maggio, la data originale del Gran Premio di Spagna, la terza Virtual Race, il Red Bull Virtual Grand Prix of Spain sul tracciato di Jerez. Questo evento sarà in partecipazione con “Two Wheels for Life”, l’associazione benefica della MotoGP per supportare gli sforzi che sta facendo nella lotta contro il Covid-19.

Progetto e regolamento

Il Red Bull Virtual Grand Prix of Spain vedrà dunque al loro debutto anche i piloti di Moto2 e Moto3 per un incredibile evento online di tre gare. Lo start dell’evento è fissato per le 15 (così come è stato per le altre due Virtual Races precedenti)

Per quanto riguarda i piloti MotoGP, soltanto uno per team potrà prendere parte all’evento ad eccezione di Repsol Honda, che potrà schierare la line up completa in quanto campioni in carica team MotoGP.

10 piloti Moto2 e 10 piloti Moto3 prenderanno parte alle rispettive gare con l’ordine di ingresso dettato dalla classifica di campionato post gara del Qatar.

I piloti verranno svelati di volta in volta nelle giornate che precedono questo nuovo incredibile evento online del Motomondiale. Non resta che tenere d’occhio i social dei piloti e della MotoGP per avere più informazioni in merito.

Marco Pezzoni