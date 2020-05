Annunciata nella giornata odierna la quarta Virtual Race della MotoGP che si disputerà sul tracciato di Misano Adriatico e che vedrà stavolta l’impegno anche delle MotoE al posto di Moto2 e Moto3. Saranno Rossi, Pirro e Savadori, oltre a Bagnaia, a difendere i colori italiani.

Alla fine del Gran Premio di Spagna, che ha riscosso un altro grande successo anche grazie all’ingresso di Moto2 e Moto3, non erano stati fatti annunci di una possibile quarta Virtual Race stagionale. Come un fulmine a ciel sereno è arrivato l’annuncio del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini che si disputerà domenica 17 maggio (data che in realtà doveva essere quella del Gran Premio di Francia).

Così come successo per il RedBull Virtual Gran Prix of Spain, anche nella Virtual Race di Misano verrà impiegato il nuovo MotoGP20, ora aggiornato con la patch delle livree 2020 della MotoGP.

Regolamento

Come successo per la scorsa gara, anche nella gara di domenica verranno mostrati solo gli highlights delle qualifiche per dare più risalto alla gara stessa. Per quanto riguarda la MotoGP, la distanza di gara sarà di 9 giri ovvero il 35% della distanza reale di gara mentre per quanto riguarda la MotoE i giri saranno 5, ovvero il 50% della distanza reale.

Orari diretta

Come per gli eventi precedenti, anche la quarta Virtual Race prenderà il via alle 15 con gli highlights della qualifica e subito dopo la gara. Inizierà prima la MotoGP e poi a seguire la MotoE, interviste solamente ai vincitori delle due categorie, 16.30 per la MotoGP e 17 per la MotoE.

Line Up MotoGP

Massiccia presenza di italiani nella gara di Misano. Valentino Rossi a fare gli onori di casa insieme a Michele Pirro, Lorenzo Savadori (confermato dopo la gara di Jerez) e Pecco Bagnaia. Torna Nakagami dopo i problemi di disponibilità del gioco in Giappone e viene confermato anche Tito Rabat

Repsol Honda Team: Marc Marquez, Alex Marquez

Ducati Team: Michele Pirro

Monster Energy Yamaha MotoGP: Valentino Rossi, Maverick Viñales

Team Suzuki Ecstar: Joan Mir

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Line UP MotoE

Debutta la MotoE in questa gara di Misano con 9 piloti di 9 differenti team, tra i quali il campione in carica Matteo Ferrari e la new entry Dominique Aegerter per il team Dynavolt Intact.

Trentino Gresini MotoE: Matteo Ferrari

Avintia Esponsorama Racing: Eric Granado

EG 0,0 Marc VDS: Mike Di Meglio

LCR E-Team: Xavier Simeon

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Mattia Casadei

Intact GP: Dominique Aegerter

Tech 3 E-Racing: Lukas Tulovic

Join Contract Pons 40: Jordi Torres

Openbank Aspar Team: Alejandro Medina

Broadcast partner

Come sempre, queste gare verranno trasmesse in streaming sui canali Youtube MotoGP e MotoGP eSport. Per quanto riguarda le TV, saranno Sky Italia, Canal+, BT Sport ed i maggiori network europei e mondiali a portare ai rispettivi abbonati le gare virtuali.

Marco Pezzoni