Pecco Bagnaia vince il secondo #StayAtHomeGP davanti a Maverick Vinales e Alex Marquez in una gara ancora condizionata dalle tante cadute ma comunque divertente e piena di colpi di scena ed errori. Prossimo appuntamento con la Virtual Race dei piloti MotoGP il 23 aprile sempre alle 15.

Lo #StayAtHomeGP sta diventando ormai un appuntamento fisso per i top rider della MotoGP, che si divertono e ci fanno divertire con le loro gare virtuali. Ai 5 piloti della gara precedente del Mugello (Alex e Marc Marquez, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia e Maverick Vinales) si sono aggiunti altri 5 piloti (Rossi, Petrucci, Pirro, Rabat, Nakagami) che hanno preso il posto di quelli della gara precedente.

E’ netto il divario di livello tra i 5 “titolari” e le riserve che cambiano di gara in gara, segno che i piloti più giovani sono più vicini al mondo console di chi ha una certa età (Valentino Rossi su tutti) e che si è approcciato da poco alle console. Prova ne è stata anche la gara odierna, soprattutto nella fase di qualifica, con un divario di 2” tra Quartararo e Pirro, che in gara si è anche ampliato considerando tutte le cadute.

PECCO BAGNAIA IN POLE

Come per la gara precedente, anche la Virtual Race dell’Austria è iniziata con la qualifica in modalità time attack: 5’ e 3 giri per trovare il tempo buono per scattare in pole position. Il più veloce di tutti è stato Pecco Bagnaia davanti a Maverick Vinales ed Alex Marquez, con Marc quarto e Quartararo in quinta posizione. Pirro sesto a 2” e via via gli altri con Rossi 10° ed ultimo della QP.

CADUTE ED ERRORI A GO GO

Il trend visto in gara al Mugello con le molte cadute si è ripetuto anche in Austria. Il Red Bull Ring, per chi si approccia per la prima volta ai videogame, non è così semplice e tradisce anche i piloti reali in gara, figuriamoci nel virtuale. Nei 10 giri di gara si è visto veramente di tutto, persino una moto volare in aria, segno che forse Milestone deve rivedere qualcosa nel codice del gioco. Tanti sono stati anche gli errori di traiettoria e le uscite di pista che hanno reso la gara più divertente e spettacolare.

NAKAGAMI VS MARQUEZ BROS E LOTTA INTERNA REPSOL

Ad un certo punto della gara sembra che Taka Nakagami l’avesse presa sul personale con i fratelli Marquez, al punto che a turno va a tamponare prima Alex e poi Marc, salvo essere poi messo nel mirino da entrambi. Non paghi della lotta con Nakagami, Marc ed Alex cominciano a darsele di santa ragione tra di loro per il podio, con Alex ancora una volta davanti a Marc.

LA PRIMA DI PECCO

Dopo essere stato in testa per tutta la gara ed aver commesso qualche errore di troppo, Pecco Bagnaia riesce ad avere la meglio su un Maverick Vinales, che negli scorsi giorni ha ricevuto preziosi consigli dall’e-rider Yamaha Lorenzo Daretti, ex campione del Mondo MotoGP eSport. Terzo giunge Alex Marquez davanti a Marc e Fabio Quartararo. Nel finale ne succedono di tutti i colori, con Rossi che cade tamponato da Petrucci. Petrucci, Rossi, Pirro, Nakagami e Rabat non vengono classificati a fine gara ma ricevono comunque punti per il campionato.

Per rivedere lo #StayAtHomeGP

https://www.youtube.com/watch?v=LudpV8mFe0E

Per riascoltare la nostra cronaca

Il terzo #StayAtHomeGP è già programmato per il 23 aprile, tra due settimane esatte da questa nuova e divertente gara.

Marco Pezzoni