Salgono sempre di più le quotazioni di mercato in questo strano 2020 per Andrea Dovizioso, che sembra lanciato al rinnovo con Ducati MotoGP mentre Danilo Petrucci orbita verso la SBK. Per entrambi i piloti ci sono già le proposte, restano da definire i dettagli in una situazione che rende sicuramente difficile le valutazioni da entrambe le parti.

LE ULTIME DUE SELLE COMPETITIVE

Quello che avrebbe potuto essere l’anno d’eccellenza per il mercato si è riscontrato, dal lato appassionati, fin troppo piatto. Con i rinnovi dei vari Marquez, Quartararo e Viñales, il 2020 per la MotoGP lascia solo Dovizioso e Petrucci a contrattare con Ducati Corse per poter trovare le ultime selle competitive. KTM, tramite la voce di Pit Beirer, ha annunciato l’obiettivo di rinnovare con i piloti già presenti, quindi da Matthigofen difficilmente ci saranno sorprese.

DOVIZIOSO UOMO DUCATI

Per Andrea Dovizioso sembra ormai tutto semplicemente da limare, ma a grandi linee ci siamo. Non esistono per il pilota di Forlimpopoli alternative valide alla Desmosedici ed anche l’ipotesi KTM sarebbe stata quantomeno un rischio. Con il mercato più in lockdown mai visto negli ultimi anni, per il “Dovi” non resta che apporre la firma e tentare per altri due anni di battere Marc Marquez e migliorare il secondo posto assoluto che lo affligge dal 2017.

PETRUCCI, LA PANIGALE V4R ATTENDE

Discorso totalmente diverso per Danilo Petrucci. La sua sella in MotoGP finirà con ogni probabilità tra le mani dell’australiano Jack Miller, che dopo qualche anno di Pramac si è decisamente meritato il salto di qualità. Per Danilo sarà con tutta probabilità un ritorno alle origini, visto che lui veniva dalla Stock 1000. Il che però mette in ombra la posizione di Chaz Davies, che non ha convinto dall’ingresso della V4R e che continua a non trovare la stessa competitività dei compagni di squadra. Tutte le chiusure sono attese per (al massimo) la metà di giugno.

Alex Dibisceglia