Con tutti i campionati in stand-by in attesa che la pandemia scatenata dal COVID-19, le società alla gestione dei principali mondiali (Dorna per MotoGP e SBK, Eurosport Events per l’EWC) si trovano ad affrontare decisioni difficili. Se da un lato troviamo l’approccio conservativo di Carmelo Ezpeleta, che valuta di non correre nel 2020, dall’altro Olivier Fisch conferma la 8h di Suzuka a luglio.

RESPONSABILITÀ

Come ha detto Carmelo Ezpeleta di Dorna, il compito di personalità come la sua e quella di Olivier Fisch è quello di prendere decisioni per MotoGP, SBK ed EWC con la coscienza del buon padre di famiglia, considerando tutto il paddock come parte del proprio nucleo familiare. Non è un’esagerazione: muovere decine di persone in giro per il mondo vuol dire avere la responsabilità verso i viaggiatori e verso i paesi visitati, senza dimenticare i posti di lavoro degli addetti che muovono, montano, corrono e smontano ogni volta quello che è un piccolo universo a se stante.

DORNA: VEDIAMO COSA SUCCEDE MA SE SERVE…

Sapendo che è impossibile prevedere il futuro, le linee guida sono dettate proprio dalle persone al comando. Dalla Dorna la prima idea è stata quella di rimandare i GP a date approssimative, per poi avere un’idea più chiara sull’evoluzione del COVID e poi rischedulare tutto il calendario con precisione. Arrivati ad aprile, il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta si è anche fatto scappare un’intervista in cui ammette che, se sarà necessario, nel 2020 non si correrà. Per la MotoGP sono già sul piatto gli aiuti ai team per mantenere le strutture nel periodo di inattività, mentre per la SBK Gregorio Lavilla (responsabile del campionato) ci sono ancora dei punti da valutare. Di recente, Ezpeleta ha dichiarato che la loro prima intenzione è di correre più gare possibili nel 2020.

EUROSPORT EVENTS: RIMANDATA LE MANS, CONFERMATA SUZUKA

Anche Eurosport Events in una prima battuta ha giustamente rinviato la 24h di Le Mans, ora prevista per l’ultimo weekend di agosto. Ma al contrario dei colleghi delle gare sprint, il gestore del Mondiale EWC ha deciso di dare una spinta solida all’ottimismo confermando la 8h di Suzuka, in Giappone, prevista per il terzo weekend di luglio. Ovviamente queste conferme hanno il giusto valore allo stato attuale delle cose, ma i dati di fatto vedono cancellata la 8h di Oschersleben e confermate le 24h di Le Mans e del Bol D’or, che chiuderà la stagione 2019/2020. Sempre che il Coronavirus non ci metta ulteriormente la zampa.

Alex Dibisceglia