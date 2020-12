La stagione 2020 del Motomondiale è terminata con il Gran Premio di Portogallo, a Portimão, ormai due domeniche fa. La MotoGP non si ferma! Alcuni dei protagonisti del prossimo campionato del mondo sono già scesi in pista in vista dei Gran Premi in programma per il 2021. Di seguito i prossimi appuntamenti della MotoGP ed il rispettivo calendario dei test pre-stagionali.

MOTOGP 2021 STARTS NOW!

Appena conclusa la stagione 2020 del Motomondiale, il grande sistema che ruota in torno alla MotoGP si è messo nuovamente in moto per dare il via al campionato 2021. All’indomani del Gran Premio di Portogallo, disputatosi a Portimão, alcuni team, con i rispettivi piloti, hanno preso parte ai consueti test di Jerez che ogni anno danno inizio alla stagione successiva. Non più di qualche settimana fa, Dorna ha comunicato la bozza definitiva del Calendario 2021 dei campionati del mondo di MotoGP, Moto2 e Moto3. Causa COVID-19 il primo Gran Premio, in Qatar, vedrà lo spegnimento dei semafori rossi il 28 marzo 2021, inizio rimandato di qualche weekend rispetto al normale. Ciò che è stato comunicato è per l’appunto solo una “bozza”, proprio perché alcune tappe sembrano essere già a rischio: il Gran Premio delle Americhe ad Austin e il Gran Premio d’Argentina a Termas de Rio Hondo. A causa dell’emergenza sanitaria mondiale le date definitive della prossima stagione tarderanno ad essere confermate. Sono state aggiunte, in via precauzionale, tre tappe alternative che potrebbero essere di supporto nel caso in cui la situazione d’emergenza dovesse prolungarsi e compromettere l’attuale calendario 2021.

TEST STAGIONE 2021

Per quanto riguarda i test di inizio stagione, quest’anno l’organizzazione ha subito delle lievi variazioni. Dorna ha proposto una sessione di test, Shakedown, pre-stagionali a Sepang, in Malesya, dal 14 al 16 febbraio 2021. Tale sessione darebbe ai collaudatori dei vari team della top class l’occasione di testare gli aggiornamenti sulle MotoGP. Dal 18 al 21 febbraio è in programma il primo test ufficiale IRTA per i piloti della massima di serie. Le tappe menzionate sembrano essere attualmente a rischio sempre causa CODIV-19. Se i test malesi dovessero essere cancellati, la MotoGP andrebbe incontro ad una doppia sessione di test sul circuito di Losail, in Qatar, a partire dal 10 marzo, poco prima dell’inizio della stagione, sul medesimo circuito. Rispetto agli anni passati, il numero e la dislocazione dei test ufficiali prima dell’inizio del campionato è notevolmente cambiato. Il numero è stato ridotto e la stessa sorte è capitata ai piloti delle classi minori: Moto2 e Moto3. A loro spetterà una sola sessione di test ufficiali a Jerez de la Frontera dal 16 al 18 marzo, a ridosso della nuova stagione.

Calendario Test MotoGP 2021

14-16 febbraio 2021: MotoGP Shakedown Test – Sepang International Circuit, Malesya.

18-21 febbraio 2021: MotoGP IRTA Test – Sepang International Circuit, Malesya.

10-12 marzo 2021: MotoGP IRTA Test – Losail International Circuit, Qatar.

Calendario Test Moto2 e Moto3 2021

16-18 marzo 2021: Moto2|Moto3 IRTA Test – Jerez-Ángel Nieto Circuit, Jerez de la Frontera.

Nicole Facelli